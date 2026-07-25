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శ్రీవారి భక్తులకు గమనిక.. ఆగస్టు 1 నుంచి పుష్కరిణి హారతి రద్దు.. ఎన్ని రోజులంటే?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 25, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:14 AM IST

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. సర్వదర్శనం కోసం 24 గంటల సమయం పడుతోంది. అన్ని కంపార్ట్‌మెంట్లు శిలాతోరణం వరకు భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. మరోవైపు, తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం పక్కనే ఉన్న పవిత్రమైన స్వామి పుష్కరిణికి ఆగస్టు 1 నుంచి 31వ తేదీ వరకు మరమ్మతులు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులను పుష్కరిణిలోకి అనుమతించరు.
 

Tirumala1/5

తిరుమల

 ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వస్తుంటారు. ఇక్కడి శ్రీవారి పవిత్ర పుష్కరిణి కూడా ఎంతో విశేషమైనది. అయితే, ఈ పుష్కరిణికి ఆగస్టు 1 నుంచి 31వ తేదీ వరకు మరమ్మతు పనులు నిర్వహిస్తున్నారు.  

Tirumala Pushkarini2/5

తిరుమల పుష్కరిణి

శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ప్రతి ఏటా పుష్కరిణికి మరమ్మతులు చేస్తారు. సెప్టెంబర్ 15 నుంచి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి.  

Swami Pushkarini Repairs Tirumala3/5

శ్రీవారి పుష్కరిణి మరమ్మతులు

ఈ నేపథ్యంలో, టీటీడీ వాటర్ వర్క్స్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో పుష్కరిణి మరమ్మతుకు పనులను పూర్తి చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా, భారీ వర్షాలు, తుఫానుల వంటి పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందస్తు జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటున్నారు.  

Tirumala tirupati devasthanam4/5

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

సెప్టెంబర్ 1 నుంచి 10వ తేదీ వరకు పుష్కరిణిని మూసివేస్తారు కాబట్టి, సుమారు 45 రోజుల పాటు పుష్కరిణికి హారతి ఉండదు. అలాగే భక్తులను పుష్కరిణిలోకి అనుమతించరు కాబట్టి, భక్తులు సహకరించాల్సిందిగా టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది.  

Tirumala Special Entry5/5

తిరుమల ప్రత్యేక దర్శనం

మరోవైపు, తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతూనే ఉంది. సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. ఒక్కరోజే 78,721 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, రూ.4.98 కోట్ల హుండీ ఆదాయం లభించింది.

TAGS:
Tirumala Pushkarini Closed August 1 To 31
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Swami Pushkarini Repairs Tirumala

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