  • Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. ఈనెల 25న ప్రత్యేక దర్శనాలు రద్దు..!

Tirumala Ratha Saptami Darshans Cancelled: శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. తిరుమలలో ఈనెల 25వ తేదీన రథసప్తమి సందర్భంగా టీటీడీ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని దర్శనాలను కూడా ఆరోజు రద్దు చేసింది. ఆర్జిత సేవలు, ఎన్నారై, చంటి బిడ్డల తల్లిదండ్రులు, సీనియర్ సిటిజన్, వికలాంగుల దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. రథసప్తమికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 తిరుమల భక్తులకు  శ్రీవారి ప్రత్యేక దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. ప్రత్యేకంగా జనవరి 25వ తేదీ రథసప్తమి సందర్భంగా ఆరోజున ఆర్జిత సేవలతో పాటు చంటిబిడ్డల తల్లిదండ్రులు, సీనియర్ సిటిజెన్లు, ఎన్ఆర్ఐ, వికలాంగులు ప్రివిలేజ్ దర్శనాలు కూడా రద్దు చేసినట్లు తెలిపింది.  

 అంతేకాదు తిరుపతిలో 24 నుంచి 26వ తేదీ వరకు స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీని కూడా నిలిపివేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులను మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు కూడా రద్దు చేసినట్లు వివరించింది. ఇక వైకుంఠ ఏకాదశి విజయవంతం చేసిన మాదిరి రథసప్తమి కూడా వైభవంగా నిర్వహించాలని టీటీడీ నిర్ణయం తీసుకుంది.  

 అంతేకాదు రథ సప్తమి సందర్భంగా క్యూలైన్లు మాడవీధుల్లో బయట ప్రాంతాల్లో నిరంతరాయంగా భక్తులకు అన్నప్రసాదాలు కూడా అందించాలని ఆదేశించింది. ఇక రథసప్తమి రోజు భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా అదనంగా 5 లక్షల లడ్డూలను బఫర్ స్టాక్ గా నిర్వహించుకోనున్నారు.  

 ఇక ఈరోజు తెల్లవారుజాము 5:30 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు సూర్యప్రభ వాహనంపై వాహన సేవ నిర్వహిస్తారు. ఇక చిన్న శేష వాహనం, గరుడ వాహనం, హనుమంత వాహనం, చక్ర స్నానం, కల్పవృక్ష వాహనం, సర్వభూపాల వాహనం ఈరోజు రథసప్తమి రోజు ఘనంగా నిర్వహించనున్నారు.  

 ఇక భక్తులకు కను విందు చేసే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతి వాహనం ప్రాముఖ్యతను తెలియజేసేలా ఉండాలని నిర్ణయించింది. సమావేశంలో జేఈవో వీర బ్రహ్మం శ్రీ ఎల్ సుబ్బారాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

