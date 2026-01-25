English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tirumala: సూర్యప్రభ వాహనంపై విహరించిన శ్రీవారు.. రథసప్తమిరోజు మలయప్పస్వామి అభయం..

Tirumala Rathasaptami 2026: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) రథసప్తమి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. మొదటి రోజు సూర్యోదయం ఉదయం 5:30 గంటలకే సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు అభయం ఇచ్చారు. మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులను కనువిందు చేశారు. ఇక రథసప్తమి ప్రత్యేక పండుగ సందర్భంగా రాత్రి నుంచే మాడవీధుల్లో భక్తులు వేచి చూస్తున్నారు. ఈ వాహన సేవ 7:30 సమయంలో పూర్తయింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 రథసప్తమి వేడుకలు తిరుమలలో వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ఈ పర్వదినం సందర్భంగా ఏడు వాహనాలపై స్వామివారు ఆలయం మాడవీధుల్లో విహరించి భక్తులను కనువిందు చేయనున్నారు.  

 మొదటి రోజు ఉదయం 5:30 గంటలకే రథసప్తమి సందర్భంగా స్వామివారు సూర్యప్రభ వాహనంపై విహరించారు. మాఘమాసం శుక్లపక్ష తిధి రథసప్తమి వైభవంగా జరుగుతోంది. గోవింద నామస్మరణలతో తిరుమల మార్మోగిపోతుంది సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని దర్శించేందుకు భక్తులు బారులు తీరారు.  

 స్వామివారిని తిలకించేందుకు తిరుమల కు భారీగా భక్తులు తరలివస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తీవ్ర ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా అలిపిరి చెక్ పోస్ట్ మార్గంలో జరిగింది. ఇక మాడవీధుల్లో ఉన్న గ్యాలరీల మొత్తం భక్తులతో నిండిపోయింది. రాత్రి భక్తులకు స్వెటర్లు వంటివి కూడా అందజేశారు.  

 ఇక తిరుమాడవీధుల్లో సూర్యకిరణాలు పడేంతవరకు ఉదయం 5:30 గంటల నుంచి ఏడున్నర గంటల సమయానికి ఈ వాహన సేవ పూర్తయింది. ఈ ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి చిన్న శేష వాహనంపై శ్రీవారు విహరించనున్నారు.  

 ఆ తర్వాత ఉదయం 11 గంటలకు గరుడ వాహన సేవ, ఒకటి గంటలకు హనుమంత వాహనం. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు చక్రస్నానం నిర్వహిస్తారు. ఇక సాయంత్రం సమయంలో స్వామివారు నాలుగు గంటలకు కల్పవృక్ష వాహనంపై విహరించనున్నారు.   

 ఇక సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు సర్వభూపాల వాహనం, రాత్రి 8 గంటల సమయంలో చంద్ర ప్రభాహనంపై స్వామివారి విహరిస్తారు. ఈ పర్వదినం నిర్వహించేందుకు కళ్యాణోత్సవం, ఊంజాల్‌ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం సహస్ర దీపాలంకర సేవాలను కూడా టీటీడీ రద్దు చేసింది.  

 ఇక స్వామివారికి సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన ఏకాంతంలో నిర్వహిస్తారు. రథసప్తమి సందర్భంగా తిరుమలలో సాంస్కృతిక నృత్యాలు కూడా అలరించాయి. వివిధ అలంకరణలతో స్వామివారి ముందు నృత్యాలు చేశారు. భక్తులను కూడా కనువిందు చేశారు.

Tirumala Rathasaptami Tirumala Rathasaptami 2026 Surya Prabha Vahana Seva Lord Malayappa Swamy Vahanam

