Tirumala: తిరుమల శ్రీవారికి ఊహించని విరాళం.. ఆ ఒక్క భక్తుడు ఇచ్చిన మొత్తం ఎంతో తెలుసా?

Rs 3 Crore Donation To TTD: తిరుమల శ్రీవారికి ఊహించని విరాళం వచ్చింది. టీటీడీలోని పలు ట్రస్టులకు ఈ విరాళం చేరింది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ పి ఎం ఎస్ ప్రసాద్ ఈ విరాళాన్ని అందించారు. తిరుమల శ్రీవారికి మూడు కోట్ల విరాళం ఆయన డీడీ ద్వారా శనివారం ఉదయం టీటీడీ పరిపాలన భవన్లో ఈఓ ఛాంబర్లో ఆయన అందజేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతోంది. శ్రీవారిని వైకుంఠ ద్వార దర్శనం చేసుకోవడానికి భక్తులు పోటెత్తారు. శనివారం 9 గంటల వరకు కొండపై భక్తుల రద్దీ పెరిగింది.
శిలాతోరణం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నట్లు సమాచారం. శ్రీవారి దర్శనానికి మొత్తానికి 16 గంటల సమయం పడుతున్నట్లు పేర్కొంది టీటీడీ. భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో స్వామివారి అభిషేక సమయంలోను దర్శనాలు కనిపించాలని టీటీడీ నిర్ణయించింది.
అయితే తిరుమలలోని పలు ట్రస్టులకు మూడు కోట్ల విరాళాన్ని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ పీఎంఎస్ ప్రసాద్ అందించారు. అనిల్ కుమార్ సింఘాల్కు నేరుగా ఈ దాత ఈఓ ఛాంబర్లోనే డీడీ ద్వారా ఈ భారీ విరాళం శనివారం అందించారు.
ఇలా ఊహించని విధంగా శ్రీవారికి రికార్డు స్థాయిలో విరాళాలు చేరుతున్నాయి. ఇక తిరుమల శ్రీవారికి భక్తుల రద్దీ పెరుగుతూ ఉంది. కొత్త సంవత్సరం, వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల నేపథ్యంలో సెలబ్రిటీలు కూడా శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి పోటెత్తుతున్నారు.
అన్నమయ్య సినిమాలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిగా నటించిన హీరో సుమన్ శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ఫోటో కూడా తాజాగా వైరల్ అవుతుంది. వెంకన్న స్వామి అంటే సుమన్ ముఖమే అందరికీ గుర్తొస్తున్న నేపథ్యంలో స్వయానా సుమన్ శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు.
తిరుమల వైకుంఠ ఏకాదశి ఏర్పాట్లు బాగున్నాయని సుమన్ ప్రశంసించారు. అన్నమయ్యలో శ్రీవారి పాత్ర దక్కినందుకు తన జన్మ ధన్యమైంది అని ఆయన మీడియాతో చెప్పారు. ఇక పది రోజులపాటు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పిస్తోంది తిరుమల. ఈ నేపథ్యంలో భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుంది.