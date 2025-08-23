English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. రూ.300 దర్శనం టిక్కెట్లు, గదుల బుకింగ్‌ డేట్‌ మారింది!

Tirumala Rs 300 darshan Ticket Date Changed: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్ అలెర్ట్‌ రూ. 300 ప్రత్యేక దర్శనం టికెట్ల జారీ తేది మారింది. ఇటీవల నవంబర్ కి సంబంధించిన ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్ల జాబితా విడుదల విచ్చేసిన టీటీడీ. అయితే ఎప్పటిలాగా 24వ తేదీ కాకుండా ఆగస్టు 25వ తేదీన రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్లను జారీ చేయనుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
 
 భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కీలక అలెర్ట్ జారీ చేసింది. సాధారణంగా తిరుమల వెళ్లాలంటే టోకెన్లు కలిగి ఉండాల్సింది. మూడు నెలలకు ముందుగానే కొన్ని ప్రత్యేక దర్శనం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆన్‌లైన్ లో విడుదల చేస్తుంది.  

 ఇటీవల నవంబర్ కు సంబంధించిన ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్లను విడుదల చేసింది. అయితే ప్రతి నెల మాదిరి 24వ తేదీ కాకుండా ఈసారి 25వ తేదీన ప్రత్యేక దర్శనం రూ.300 టోకెన్లు జారీ చేయనుంది. ఆ రోజు ఉదయం 10 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు గదుల బుకింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.  

నవంబర్ నెలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్లు ఇక 25వ తేదీనే ఉదయం 11 గంటలకు సమయంలో శ్రీవాణి టికెట్లు కూడా విడుదల చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగుల దర్శనానికి సంబంధించిన టిక్కెట్లు కూడా జారీ చేస్తారు.   

ఎప్పటి మాదిరి 24వ తేదీ విడుదల చేయకపోవడానికి కారణం ఆరోజు ఆదివారం. అయితే 25వ తేదీ సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకు ఈ ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్లు విడుదల చేయనున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తెలిపింది. ఇక అధికారిక వెబ్‌సైట్ ttddevastanams.ap.gov.in  లో మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలని సూచించింది.  

 అయితే ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకి ఎమ్మెల్సీ కవిత రిక్వెస్ట్ చేశారు. ప్రధానంగా తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ హథీరాం బాబాజీ మఠం కూల్చివేతకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. ఇది లంబాడి బంజారా మనోభవాలను దెబ్బతీస్తోందని వెనక్కి తీసుకోవాలని ఆమె సూచించింది

