Tirumala: తిరుమలకు పోటెత్తిన భక్తజనం.. శ్రీవారి సేవకుల కార్యకలాపాలపై సుధర్మ సమావేశం!

Additional EO Reviews Srivari Seva Activities: వేసవికాలం సెలవులు నేపథ్యంలో తిరుమల కు భక్తులు పోటెత్తారు. నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారిని 69,000 మందికి పైగా దర్శించుకున్నారు. ఇక సర్వదర్శనం కోసం భక్తులకు 12 గంటల సమయం పట్టింది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమలకు ప్రతిరోజూ వేలమంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు . ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో స్కూలు, కాలేజీలకు సెలవు ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలకు భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారిని 69,270 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు.
SSD టోకెన్ లేని శ్రీవారి భక్తులకు సర్వదర్శనం లభించడానికి నిన్న 12 గంటల సమయం పట్టింది. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని అన్ని కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులతో కిటకిటలాడింది. దీంతో శిలాతోరణం వరకు క్యూ లైన్లో శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఎదురు చూశారు.
స్వామివారికి భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమలకు శ్రీవారి భక్తులు పోటెత్తుతారు. నిన్న 33,000 మందికి పైగా స్వామి వారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. ఒక్కరోజు హుండీ ఆదాయం రూ.3.69 కోట్లు.
నిన్న శ్రీవారి సేవ కార్యకలాపాలపై టీటీడీ అదనపు ఈవో సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి తిరుమల పద్మావతి అతిథి గృహంలో సమావేశం నిర్వహించారు. శ్రీవారి సేవకులకు సేవలు కేటాయింపు, భక్తుల సేవలు అందించే విధానం పై శిక్షణ విధానాన్ని సమీక్షించారు.
అంతేకాదు తిరుమలలో రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఆచరణ నియమాలు, నైతిక, ఆధ్యాత్మిక విలువలను తెలియజేసే సూచిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. సేవకులు, భక్తులు, ఉద్యోగుల మానసిక ప్రశాంతత కోసం హీలింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటునకు చర్యలు చేపట్టనున్నారు.