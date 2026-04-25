English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Photos
Tirumala: తిరుమలకు పోటెత్తిన భక్తజనం.. శ్రీవారి సేవకుల కార్యకలాపాలపై సుధర్మ సమావేశం!

Additional EO Reviews Srivari Seva Activities: వేసవికాలం సెలవులు నేపథ్యంలో తిరుమల కు భక్తులు పోటెత్తారు. నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారిని 69,000 మందికి పైగా దర్శించుకున్నారు. ఇక సర్వదర్శనం కోసం భక్తులకు 12 గంటల సమయం పట్టింది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమలకు ప్రతిరోజూ వేలమంది భక్తులు దర్శించుకుంటారు . ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 
 
1 /5

 తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో స్కూలు, కాలేజీలకు సెలవు ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలకు భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారిని 69,270 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు.   

2 /5

SSD టోకెన్ లేని శ్రీవారి భక్తులకు సర్వదర్శనం లభించడానికి నిన్న 12 గంటల సమయం పట్టింది. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని అన్ని కంపార్ట్‌మెంట్‌లలో భక్తులతో కిటకిటలాడింది. దీంతో శిలాతోరణం వరకు క్యూ లైన్‌లో శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఎదురు చూశారు.  

3 /5

స్వామివారికి భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమలకు శ్రీవారి భక్తులు పోటెత్తుతారు. నిన్న 33,000 మందికి పైగా స్వామి వారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. ఒక్కరోజు హుండీ ఆదాయం రూ.3.69 కోట్లు.   

4 /5

నిన్న శ్రీవారి సేవ కార్యకలాపాలపై టీటీడీ అదనపు ఈవో సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి తిరుమల పద్మావతి అతిథి గృహంలో సమావేశం నిర్వహించారు. శ్రీవారి సేవకులకు సేవలు కేటాయింపు, భక్తుల సేవలు అందించే విధానం పై శిక్షణ విధానాన్ని సమీక్షించారు.  

5 /5

అంతేకాదు తిరుమలలో రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఆచరణ నియమాలు, నైతిక, ఆధ్యాత్మిక విలువలను తెలియజేసే సూచిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. సేవకులు, భక్తులు, ఉద్యోగుల మానసిక ప్రశాంతత కోసం హీలింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటునకు చర్యలు చేపట్టనున్నారు.

Next Gallery

