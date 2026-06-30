Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Tirumala Rush: తిరుమలకు పోటెత్తిన భక్తులు.. 2.5 లక్షల మంది శ్రీవారి దర్శనం.. అసలు కారణం ఇదే!

Tirumala Rush: తిరుమలకు పోటెత్తిన భక్తులు.. 2.5 లక్షల మంది శ్రీవారి దర్శనం.. అసలు కారణం ఇదే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 30, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:05 AM IST

Tirumala Rush 3 Days: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. గత మూడు రోజుల్లో రికార్డు స్థాయిలో 2.5 లక్షల మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రకటించింది. వరుసగా సెలవులు రావడంతో శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో లక్షలాది మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోవడమే కాకుండా తలనీలాలు కూడా సమర్పించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

tirumala rush today1/5

తిరుమల లేటెస్ట్ అప్‌డేట్స్

తిరుమలకు భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు ఉండటంతో మొత్తం 2.50 లక్షల మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. కేవలం ఈ మూడు రోజుల్లోనే 1.20 లక్షల మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.  

tirupati temple heavy rush2/5

తిరుమల భక్తుల రద్దీ

ఈ మూడు రోజుల్లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి రూ. 12.42 కోట్ల ఆదాయం వచ్చిందని టీటీడీ ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగా ఆదివారం రోజున అత్యధికంగా 91,793 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, సోమవారం కూడా రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది.  

ttd darshan timings today3/5

టీటీడీ దర్శన సమయాలు

ప్రస్తుతం సర్వదర్శనానికి సుమారు 12 గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్న తిరుమలలో గరుడ పౌర్ణమి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ప్రతి పౌర్ణమి రోజు నిర్వహించే ఈ వేడుకల్లో, సర్వాలంకార భూషితుడైన స్వామి వారు గరుడ రూపంలో తిరుమల వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు కనువిందు చేశారు.  

Tirumala tirupati devasthanam4/5

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

ప్రస్తుతం కూడా తిరుమల క్యూ లైన్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. ఉచిత దర్శనానికి 12 గంటలు, SSD టోకెన్ల వారికి 10 గంటలు, ప్రత్యేక దర్శనం కోసం వచ్చే వారికి రెండు నుంచి మూడు గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ తెలిపింది.  

Tirumala Garuda seva5/5

తిరుమల గరుడ సేవ

నిన్న ఒక్కరోజే 95,498 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, అందులో 30 వేలకు పైగా మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న స్వామివారికి వచ్చిన హుండీ ఆదాయం రూ. 5.63 కోట్లు అని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించింది.

TAGS:
Tirumala Rush Today
tirupati temple heavy rush
tirumala darshan updates today
Tirumala crowd status

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ గుడ్‌ న్యూస్‌.. నేడు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు..
telangana rains23 min ago
2
Irrigation AEE30 min ago
3
Gold Rate Today30 min ago
4
CII Partnership Summit54 min ago
5
Hero Motors1 hr ago