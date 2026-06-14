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Tirumala Rush Today: తిరుమలలో భక్తుల తాకిడి.. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 30 గంటల సమయం! రూ.300 టికెట్లకు ఎన్ని గంటలంటే?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 14, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:29 AM IST

Huge Tirumala Rush Today: తిరుమలలో భక్తుల తాకిడి నిరంతరంగా కొనసాగుతోంది. అన్ని కంపార్ట్‌మెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. కలియుగ దైవం శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు సుదీర్ఘంగా వేచి చూస్తున్నారు. ఉచిత సర్వదర్శనం కోసం సుమారు 30 గంటల సమయం పడుతుండగా, ₹300 ప్రత్యేక దర్శనానికి దాదాపు 8 గంటల సమయం పడుతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ చూడవచ్చు.
 

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తిరుమల

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో వేసవి సెలవుల అనంతరం కూడా భక్తుల రాక తగ్గలేదు. వీకెండ్ కావడంతో వైకుంఠ కంపార్ట్‌మెంట్లు పూర్తిగా నిండిపోయాయి, అక్టోపస్ బిల్లింగ్ వరకు క్యూ లైన్లు సాగుతున్నాయి.  

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తిరుమల దర్శనం

టోకెన్లు లేని సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 30 గంటల పాటు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ఇందులో టైమ్ స్లాట్ ఎస్ఎస్‌డి దర్శనానికి 12 గంటలు, రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతుంది.  

Tirumala tirupati devasthanam3/5

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

జూన్ 13, 2026న ఒక్కరోజే 92,830 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు, వీరిలో 48,987 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. అదే రోజున స్వామివారికి హుండీ రూపంలో రూ.3.60 కోట్ల ఆదాయం లభించింది.   

Tirumala devasthanam4/5

తిరుమల దేవస్థానం

వీకెండ్ కావడంతో తిరుమలలో భక్తులతో పాటు ప్రముఖుల రాక కూడా పెరిగింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి డోల శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి ఈరోజు నైవేద్య విరామ సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.  

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తిరుమల ప్రత్యేక దర్శనం

ఆలయ అధికారులు ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శనం ఏర్పాటు చేశారు. ధ్వజస్తంభం వద్ద నమస్కరించి, రంగనాయక మంటపంలో అర్చకుల వేద మంత్రాలతో, పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

TAGS:
Tirumala Rush Today
Tirumala darshan waiting time
ttd 300 ticket darshan time
tirupati crowd status today

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