/తిరుమలలో ఆగస్టు పర్వదినాల షెడ్యూల్ విడుదల.. శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లేముందు ఇవి తెలుసుకోండి!

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ నిరంతరంగా కొనసాగుతోంది.. ముఖ్యంగా వీకెండ్ సమయంలో ఇది మరింత పెరుగుతుంది. మరోవైపు, ఆగస్టు నెలలో తిరుమలలో పలు విశేష పర్వదినాలు జరగనున్నాయి. కావున తిరుమలకు వెళ్లే భక్తులు ముందుగానే ఈ వివరాలను తెలుసుకోవడం మంచిది. ఆ పర్వదినాల జాబితా ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తిరుమలలో ప్రతిరోజూ భక్తులతో రద్దీగా, కనుల పండుగగా ఉంటుంది. అక్కడ నిత్యం విశేష వేడుకలు నిర్వహిస్తుంటారు. ప్రతిరోజూ వేల సంఖ్యలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమలకు చేరుకుంటున్నారు.
తిరుమలతో పాటు అక్కడ వెలిసిన ఇతర పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలను కూడా భక్తులు నిత్యం సందర్శిస్తూ ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ఆలయాలు కూడా భక్తులతో కిటకిటలాడుతుంటాయి. అయితే, ఆగస్టు నెలలో తిరుమలలో పలు విశేష పర్వదినాలు నిర్వహించనున్నారు.
ఒకవేళ మీరు ఆగస్టులో తిరుమల యాత్ర చేయాలనుకుంటే, ముందుగా ఈ విశేషాలను తెలుసుకొని వెళ్లండి. ఆగస్టు 14న తిరుమల శ్రీవారు పురి శైవారితోటకు వేంచేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 16న నాగ చతుర్థి, కశ్యప మహర్షి జన్మదినం సందర్భంగా వర్ష తీరు నక్షత్రం రోజున వేడుకలు నిర్వహిస్తారు.
ఆగష్టు17వ తేదీన గరుడ పంచమి సందర్భంగా శ్రీవారి గరుడ సేవను విశేషంగా నిర్వహిస్తారు. ఆగస్టు 21న మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ వర్ధంతి జరుగుతుంది. 22న తిరుమల శ్రీవారి పవిత్రోత్సవాలకు అంకురార్పణ చేయబడుతుంది.
ఆగస్టు 25న శ్రీవారి పవిత్రోత్సవాలు ముగుస్తాయి. అనంతరం ఆగస్టు 28న శ్రావణ పూర్ణిమ సందర్భంగా గరుడ సేవ, హయగ్రీవ జయంతి నిర్వహిస్తారు. ఆగస్టు 29న శ్రీవారు విఖనసాచార్యుల సన్నిధికి వేంచేస్తారు.