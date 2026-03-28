English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Tirumala: హనుమంతుడిపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగిన శ్రీరాముడు.. శ్రీవారికి ఘనంగా శ్రీరామనవమి ఆస్థానం!

Tirumala Ram Navami Photos: శ్రీరామ నవమి వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా వైభవంగా జరిగాయి. అయితే ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమలలో కూడా ప్రత్యేక శ్రీరామనవమి ఆస్థానం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో హనుమాన్ వాహనంపై శ్రీవారు మాడవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులకు కనువిందు చేశారు. ఆ ఫోటోలు చూద్దాం. 
 
1 /5

తిరుమలలో నిన్న మార్చి 27వ తేదీ శ్రీవారి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి ఆస్థానాన్ని పురస్కరించుకొని సాయంత్రం 6:30 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు హనుమంతునిపై శ్రీవారు తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగారు.   

2 /5

 ఆద్యంతం భక్తులకు కనువిందు చేశారు. శ్రీరామనవమి ఆస్థానాన్ని పురస్కరించారు. ఈ నేపథ్యంలో హనుమంతుడు భగవత్ భక్తులలో అగ్రగణ్యుడు. అందుకే రామ నవమి ఆస్థానం తర్వాత వాహన హనుమాన్ వాహనంపై శ్రీవారిని ఊరేగించారు.   

3 /5

నిన్న రాత్రి 9:00 నుంచి 10 గంటల వరకు బంగారు వాకిలి వద్ద శ్రీరామనవమి ఆస్థానం కూడా వేడుకగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అదనపు సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు.  

4 /5

 తిరుమలలో ప్రస్తుతం భక్తుల రద్దీతో కిక్కిరిసిపోయింది. స్వామివారి దర్శనానికి సుమారు 15 గంటల సమయం సర్వదర్శన భక్తులకు పడుతుంది. మొత్తం 30 కంపార్ట్‌మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు.  

5 /5

ఇక నిన్న ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా ఘనంగా జరిగాయి. శ్రీ సీతా లక్ష్మణ సమేతంగా శ్రీరామచంద్రుడు భక్తులకు దివ్యదర్శనం అందించారు. పెద్ద ఎత్తున భక్తులు శ్రీరాముని దర్శించుకోవడానికి హాజరయ్యారు.

Next Gallery

