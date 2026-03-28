Tirumala: హనుమంతుడిపై తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగిన శ్రీరాముడు.. శ్రీవారికి ఘనంగా శ్రీరామనవమి ఆస్థానం!

Tirumala Ram Navami Photos: శ్రీరామ నవమి వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా వైభవంగా జరిగాయి. అయితే ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమలలో కూడా ప్రత్యేక శ్రీరామనవమి ఆస్థానం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో హనుమాన్ వాహనంపై శ్రీవారు మాడవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులకు కనువిందు చేశారు. ఆ ఫోటోలు చూద్దాం.
తిరుమలలో నిన్న మార్చి 27వ తేదీ శ్రీవారి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి ఆస్థానాన్ని పురస్కరించుకొని సాయంత్రం 6:30 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు హనుమంతునిపై శ్రీవారు తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగారు.
ఆద్యంతం భక్తులకు కనువిందు చేశారు. శ్రీరామనవమి ఆస్థానాన్ని పురస్కరించారు. ఈ నేపథ్యంలో హనుమంతుడు భగవత్ భక్తులలో అగ్రగణ్యుడు. అందుకే రామ నవమి ఆస్థానం తర్వాత వాహన హనుమాన్ వాహనంపై శ్రీవారిని ఊరేగించారు.
నిన్న రాత్రి 9:00 నుంచి 10 గంటల వరకు బంగారు వాకిలి వద్ద శ్రీరామనవమి ఆస్థానం కూడా వేడుకగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అదనపు సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
తిరుమలలో ప్రస్తుతం భక్తుల రద్దీతో కిక్కిరిసిపోయింది. స్వామివారి దర్శనానికి సుమారు 15 గంటల సమయం సర్వదర్శన భక్తులకు పడుతుంది. మొత్తం 30 కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు.
ఇక నిన్న ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా ఘనంగా జరిగాయి. శ్రీ సీతా లక్ష్మణ సమేతంగా శ్రీరామచంద్రుడు భక్తులకు దివ్యదర్శనం అందించారు. పెద్ద ఎత్తున భక్తులు శ్రీరాముని దర్శించుకోవడానికి హాజరయ్యారు.