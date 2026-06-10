/TTD Annaprasadam News: తిరుమల వెళ్తున్నారా? శ్రీవారి ఉచిత అన్నప్రసాదంపై టీటీడీ కొత్త ప్లాన్.. పూర్తి వివరాలివే!

Tirumala Vengamamba Annaprasadam: తిరుమలలో ప్రతిరోజూ వేలాది మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం తరలివస్తుంటారు. కొందరు ఉచిత దర్శనం ద్వారా, మరికొందరు ఎస్ఎస్డీ (SSD) టికెట్ల ద్వారా స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. ఇక్కడ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రంలో భక్తులకు ఉచిత అన్న ప్రసాదం అందుబాటులో ఉంది. అయితే, భక్తులకు మరింత నాణ్యమైన ఆహారాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా టీటీడీ పనిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఇటీవల అదనపు ఈఓ సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి, పద్మావతి అతిథిగృహంలో సమావేశమై అన్నప్రసాదం విషయంలో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రతిరోజూ మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాదం కాంప్లెక్స్లో అన్న ప్రసాదం వడ్డిస్తున్నారు. ఇక్కడ భక్తుల నుండి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా సేకరిస్తారు. గతంతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం వడ్డిస్తున్న అన్నప్రసాదం నాణ్యత మెరుగుపడిందని 98 శాతం మంది భక్తులు అభిప్రాయపడ్డారని పద్మావతి గృహంలో జరిగిన సమావేశంలో టీటీడీ అదనపు ఈఓ సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి అన్నారు
ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ అదనపు ఈఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అన్నప్రసాదంపై భక్తులు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ను ఆయన ప్రత్యేకంగా పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. మెజారిటీ భక్తులు ఆహార నాణ్యత పట్ల సంతృప్తిగా ఉన్నప్పటికీ, అన్నంతో పాటు పప్పు కూడా వడ్డిస్తే బాగుంటుందని సూచించినట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఈ భక్తుల సూచన సరైనదేనని భావిస్తున్న ఆయన, దీని సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించి త్వరలోనే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నాణ్యతా ప్రమాణాలను పెంచుతూ భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందించడమే తమ బాధ్యత అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అన్నప్రసాదానికి కావలసిన ధాన్యాల సేకరణపై మిల్లుల సంఘం ప్రతినిధులతో కూడా ఆయన ఇప్పటికే చర్చలు జరిపారు. అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన ముడి సరుకులను మాత్రమే సరఫరా చేయాలని టిటిడి అదనపు ఈఓ సూచించారు.
ప్రస్తుతం తిరుమల వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రంలో అందిస్తున్న ఆహారంతో పాటు పప్పును కూడా వడ్డిస్తే భక్తులకు ఇంకా బాగుంటుందని కోరారు. ఇప్పటికే ఈ అన్నప్రసాదంలో వడపప్పును చేర్చారు.. అయితే తాజాగా పప్పును కూడా వడ్డిస్తే భక్తులకు అది మరింత సంతృప్తినిస్తుంది.