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Tirumala Laddu: తిరుమల లడ్డు ప్రసాదం విక్రయాల్లో సరికొత్త రికార్డు.. ఒక్క మే నెలలో ఎన్నికోట్ల అమ్మకాలు జరిగాయంటే..?

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 03, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:40 PM IST

Tirumala laddu prasadam sales records: తిరుమల లడ్డు ప్రసాదం గతంలో క్రియేట్ చేసిన తన రికార్డుల్ని మరల తిరగ రాసింది. గతంలో  2024 మే నెలలో లో 1.01 కోట్లు, 2025 లో మే నెలలో 1.10 కోట్ల లడ్డు ప్రసాదం విక్రయాలు జరిగాయి. తాజాగా.. శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదం ఈ రికార్డుల్ని క్రాస్ చేసి కొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.
 

Tirumala:1/7

Tirumala:

తిరుమల శ్రీవారిని కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. ఇటీవల తిరుమలలో భక్తుల తాకిడి విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. సమ్మర్ సెలవులు ముగింపు, వరుస ప్రభుత్వ సెలవులు, వీకెండ్ నేపథ్యంలో తిరుమల భక్తులతో నిండు కొండను తలపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో టొకెన్లు లేని వారికి సర్వదర్శనాలకు 24 నుంచి 30 గంటల సమయం పడుతుంది. రూ. 300 టొకెన్ ఉన్న వారికి 5 నుంచి 6 గంటలు, ఎస్ఎస్ డీ టొకెన్ ఉన్నవారికి 6 గంటల వరకు సమయం పడుతుంది.  

Tirumala laddu prasadam:2/7

Tirumala laddu prasadam:

 ఇటీవల భక్తులు తిరుమలకు భారీగా శ్రీవారి దర్శనాలకు వస్తున్న నేపథ్యంలో ఆల్ టైమ్ రికార్డులు నమోదవుతునేఉన్నాయి. ఇప్పటికే భక్తులు శ్రీవారికి మొక్కుగా ఇచ్చుకునే తలనీలాల సమర్పణలో రికార్డు నమోదైన విషయం తెలిసిందే. మే నెలలో 27వ తేది వరకు 12,43,063 మంది భక్తులు తిరుమల శ్రీవారికి తమ తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారని టీటీడీ వెల్లడించింది. ఇది గత రెండు ఏడాదులకు మించిపోయింది.   

Huge crowd in tirumala:3/7

Huge crowd in tirumala:

తాజాగా.. లడ్డు ప్రసాదం విక్రయాల్లో కూడా తిరుమల అరుదైన రికార్డు క్రియేట్ చేసిందని టీటీడీ వెల్లడించింది. తిరుమల  శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదంను భక్తులు ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు.  దీని కోసం క్యూలైన్ లలో వేచి ఉండి మరీ తమ వారి కోసం, ఇతరుల్ని పంచడానికి తీసుకొని వెళ్తుంటారు. దీంతొ తిరుమల లడ్డుకు విపరీమైన డిమాండ్ ఉంటుంది.  

Tirumala laddu prasadam sales:4/7

Tirumala laddu prasadam sales:

మే నెలలో లడ్డు మొత్తంగా 1.21 కోట్ల లడ్డులు విక్రయించారు. ఈ  విక్రయాలు గతంలో పోలిస్తే..  2024 మేల లో 1.01 కోట్లు, 2025 లో మే నెలలో 1.10 కోట్ల విక్రయాలు కంటే ఇది మరో రికార్డు నెలకొల్పిందని టీటీడీ వెల్లడించింది.,  డైలీ సగటున 4.08 లక్షల లడ్డుల్ని విక్రయించినట్లు టీటీడీ,  లడ్డుల తయారికీ తిరుమల రోజుకు 68 టన్నుల ముడిచమురు పదార్థాల్ని ఉపయోగిస్తు, జీఐ, ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ ప్రమాణాలు పాటిస్తోంది..

ttd news:5/7

ttd news:

 ఎక్కడ కూడా క్వాలిటీలొ రాజీపడకుండా శ్రీవారి లడ్డును పవిత్రంగా భక్తులుకు అందజేసేందుకు టీటీడీ ఎంతో పవిత్రంగా ముందుకు వెళ్తుంది. సుమారు 38 టన్నుల చక్కెర, డ్రైఫ్రూట్స్, నెయ్యి మొదలైన పదార్థాల్ని వినియోగించుకుని తిరుమల లడ్డును తయారు చేస్తున్నారు. 

tirumala laddu news:6/7

tirumala laddu prasadam:

శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదంకు ఇప్పటికే జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ (GI) హోదా లభించింన విషయం తెలిసిందే. దీనితో పాటు ఎఫ్‌ఎస్‌ఎస్‌ఏఐ లైసెన్స్ కూడా టీటీడీకి ఉండటంతో శ్రీవారి లడ్డూ తయారీ ప్రక్రియ నాణ్యత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఎక్కడ రాజీపడకుండా తయారు చేస్తున్నారు.

Tirumala laddu prasadam record:7/7

Tirumala laddu prasadam record:

ముఖ్యంగా భక్తుల సౌకర్యం నేపథ్యంలో..  లడ్డూ కాంప్లెక్స్‌లో 56 కౌంటర్ల ద్వారా మూడు షిఫ్టుల్లో విక్రయాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అధిక రద్దీ,  ఉత్సవాల సమయంలో  10 నుంచి 12 లక్షల వరకు బఫర్ స్టాక్ సిద్ధంగా ఉంచుతున్నామని  టీటీడీ వెల్లడించింది. 

TAGS:
Tirumala laddu
Tirupati
Tirumala laddu sales
TTD News
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