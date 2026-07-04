/తిరుమలలో రికార్డు బద్దలు.. జూన్ నెలలో ఏకంగా ఎన్ని కోట్ల లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయో తెలుసా?

Tirumala Laddu Sales Record: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ఇప్పుడు వీకెండ్ రావడం వల్ల భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే కంపార్ట్మెంట్ నుండి శిలాతోరణం వరకు క్యూ లైన్ విస్తరించింది. ఉచిత దశ సర్వదర్శనానికి సుమారు 15 గంటల సమయం పడుతోంది. మరోవైపు, తిరుమలలో జూన్ నెలలో రికార్డు స్థాయిలో లడ్డూల విక్రయం జరిగింది. టీటీడీ భక్తులకు 1.27 కోట్ల లడ్డూలను విక్రయించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం అంటే కేవలం కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవ దర్శనమే కాదు, అక్కడి లడ్డూ ప్రసాదం కూడా ఎంతో విశేషమైనది. తిరుమలకు వెళ్లినవారు లడ్డూ తీసుకునే వరకు తిరిగి రారు. ప్రస్తుతం శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది.
ఈ నేపథ్యంలో, జూన్ నెలలో రికార్డు స్థాయిలో లడ్డూల విక్రయం జరిగింది. పెరుగుతున్న డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, టీటీడీ లడ్డూల ఉత్పత్తిని గణనీయంగా పెంచింది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో 1,11,96,170 లడ్డూలు, మే నెలలో 1,21,35,528, జూన్ నెలలో 1,26,81,805 లడ్డూలను విక్రయించారు.
శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్యను దృష్టిలో ఉంచుకుని, లడ్డూల కొరత లేకుండా టీటీడీ ఉత్పత్తిని పెంచింది. సమర్థవంతమైన ప్రణాళికతో భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా టీటీడీ నిరంతరం సేవలు అందిస్తోంది.
ప్రస్తుతం తిరుమల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతుండగా, ఎస్ఎస్డి (SSD) టోకెన్ ఉన్నవారికి 10 గంటలు, ప్రత్యేక దర్శనం (Special Darshan) ఉన్నవారికి రెండు గంటల సమయం పడుతుంది. నిన్న ఒక్కరోజే 71 వేల మందికి పైగా భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, ఇందులో 32 వేలమందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ.4.5 కోట్లు వచ్చిందని సమాచారం.
తిరుమలలో వీకెండ్ రాగానే భక్తుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. వరుస సెలవుల కారణంగా గత వీకెండ్ కూడా భక్తుల రద్దీ పెరగడంతో, బ్రేక్ దర్శనాలను సోమవారం వరకు రద్దు చేయాల్సి వచ్చింది. ఈరోజు, రేపు కూడా భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.