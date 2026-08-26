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తిరుమలలో ఘనంగా ముగిసిన శ్రీవారి పవిత్రోత్సవాలు..పూర్ణాహుతితో ముగింపు.. టీటీడీ కీలక ప్రకటన!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 26, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:17 AM IST

తిరుమలలో పవిత్రోత్సవాలు పూర్ణాహుతితో ఘనంగా ముగిశాయి. శ్రావణ మాసంలో మూడు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగే ఈ పవిత్రోత్సవాలు మంగళవారంతో ముగిశాయి. పవిత్ర పూర్ణాహుతితో వీటిని ఘనంగా ముగించారు. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
 

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తిరుమల పవిత్రోత్సవాలు 2026

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. అదే సమయంలో విశేష వేడుకలు కూడా జరుగుతున్నాయి. తిరుమలలో నిర్వహించే పవిత్రోత్సవాలు మంగళవారంతో ఘనంగా ముగిశాయి. శ్రీవారి ఆలయంలో శ్రావణ మాసంలో నిర్వహించే పవిత్రోత్సవాలను పూర్ణాహుతితో ముగించారు.  

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టీటీడీ కీలక ప్రకటన 2026

తొలి రెండు రోజుల్లో ఉదయం యాగశాలలో రుత్వికులు హోమాలు నిర్వహించగా, ఉత్సవ మూర్తులకు గోక్షీరము, తేనె, కొబ్బరి నీళ్లతో అభిషేకం చేశారు. అనంతరం ధూప దీప హారతులు సమర్పించారు.  

Tirumala Srivari temple3/6

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం

స్నాపన తిరుమంజన కార్యక్రమాలు కూడా శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత ఉత్సవ మూర్తులకు ఊరేగింపు కార్యక్రమాలు వైభవంగా జరిగాయి. విమాన ప్రదక్షిణతో పవిత్రోత్సవాలను ఘనంగా ముగించారు.  

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శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం

మరోవైపు, తిరుమల లడ్డు ప్రసాదంపై వస్తున్న దుష్ప్రచారంపై టీటీడీ స్పందించింది. లడ్డు ప్రసాదంలో దారం కనిపించిందంటూ సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అయ్యింది. ఇది టీటీడీ దృష్టికి వచ్చింది. వైష్ణవ బ్రాహ్మణుల ఆధ్వర్యంలో శ్రీవారి లడ్డు ప్రసాదాలను అత్యంత పవిత్రతతో, పరిశుభ్రత ప్రమాణాలను పాటిస్తూ భారీ స్థాయిలో తయారు చేసి భక్తులకు అందిస్తున్నామని టీటీడీ తెలిపింది.  

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తిరుపతి వార్తలు

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత ఇంగ్రిడియెంట్‌ సార్టింగ్‌ చెకింగ్ ద్వారా ముడి పదార్థాలను కచ్చితంగా తనిఖీ చేస్తారు. ముడి పదార్థాల నాణ్యత విషయంలో టీటీడీ నిర్దేశించిన ప్రమాణాలను పాటిస్తోంది, కాబట్టి వేరే పదార్థాలు కలిసే అవకాశం అస్సలు లేదని పేర్కొంది.  

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టీటీడీ

కొందరు వ్యక్తులు టీటీడీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే ఉద్దేశంతో సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి వీడియోలను ఉద్దేశపూర్వకంగా పెడుతున్నారు. భక్తులు వీటిని నమ్మకూడదని, నిర్ధారణ లేని వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయడం సరికాదని, ఇవి శ్రీవారి భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని టీటీడీ హెచ్చరించింది.

TAGS:
tirumala srivari pavitrotsavam 2026
tirumala pavitrotsavam purnahuti news
ttd clarification on laddu prasadam

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