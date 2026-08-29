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Tirumala Garuda Seva: తిరుమలలో వైభవంగా శ్రీవారి గరుడ సేవ.. మాడ వీధుల్లో దర్శనమిచ్చిన మలయప్ప స్వామి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 29, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:43 AM IST

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. కంపార్ట్‌మెంట్లు నిండిపోవడంతో శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్ విస్తరించింది. నిన్న ఒక్కరోజే 71,803 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, హుండీ ఆదాయం రూ. 4.4 కోట్లుగా నమోదైంది. పౌర్ణమి సందర్భంగా తిరుమలలో నిన్న గరుడ సేవను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు.
 

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తిరుమల

ప్రతి పౌర్ణమి రోజు తిరుమలలో గరుడ సేవ అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా, సెప్టెంబర్ 15 నుండి 23 వరకు సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు కూడా జరగనున్న నేపథ్యంలో, పౌర్ణమి సందర్భంగా టీటీడీ గరుడ సేవలను నిర్వహించింది.   

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తిరుమల గరుడ సేవ

ప్రతి ఏడాది బ్రహ్మోత్సవ ఏర్పాట్లను సమీక్షించుకునే భాగంగా ఈ గరుడ సేవను నిర్వహిస్తారు. నిన్న రాత్రి 7 గంటల నుండి జరిగిన ఈ వేడుకల్లో భద్రత, తాగునీరు, అన్నప్రసాద వితరణను టిటిడిఓ ముద్దాడ రవిచంద్ర పరిశీలించారు.  

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టీటీడీ

శ్రీవారి గరుడ వాహనం ముందు గజరాజులు నడుస్తుండగా, భక్తజన బృందాలు చక్కభజనలు, కోలాటాలు, మంగళ వాయిద్యాలతో స్వామివారిని ఉత్సవంగా కొలిచారు. భక్తులు కర్పూర హారతులతో స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.   

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తిరుమల భక్తుల రద్దీ

భారీ సంఖ్యలో భక్తులు ఈ గరుడ సేవలో పాల్గొన్నారు. మరోవైపు, తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే 71 వేల మందికి పైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, హుండీ ఆదాయం రూ. 4 కోట్లు పైగా వచ్చింది.   

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మలయప్ప స్వామి గరుడ వాహనం

ప్రస్తుతం 31 కంపార్ట్‌మెంట్ల వరకు క్యూలైన్ విస్తరించింది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం సుమారు 24 గంటల సమయం పడుతోంది.

TAGS:
Tirumala Garuda Seva 2026
Srivari Pournami Garuda Seva
Tirumala Devotees Rush Today
TTD Srivari Darshan Timings

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