/తిరుమల పుష్ప పల్లకి ఉత్సవం 2026.. మాడ వీధుల్లో వైభవంగా మలయప్ప స్వామి వారి విహారం!

తిరుమలలో ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని స్థానిక ఆలయాల్లో కూడా వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి వారు అత్యంత శోభాయమానంగా అలంకరించిన పుష్ప పల్లకిపై తిరు పుర వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు కనువిందు చేశారు. ఆ దృశ్యాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
తిరుమల ఎప్పుడూ భక్తులతో రద్దీగా ఉంటుంది, అలాగే ఆలయ ఉత్సవాలు భక్తులకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఆణివార ఆస్థానం సందర్భంగా శుక్రవారం సాయంత్రం శ్రీ భూ సమేత స్వామి వారి పుష్ప పల్లకి వైభవం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామి వారు పుష్ప పల్లకిపై తిరుమల పురవీధుల గుండా ఊరేగింపుగా వెళ్తూ భక్తులను అలరించారు.
టీటీడీ ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈ పల్లకిని రూపొందించారు. పల్లకి ముందువైపు శ్రీ మహావిష్ణువు, ఇరువైపులా జయ విజయులు, మధ్యలో ద్వారక కృష్ణుడు ఉండగా, వెనుక వైపు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ పల్లకిని రోజా, చామంతి, లిల్లీ, మల్లె, కనకాంబరం, తామర వంటి తొమ్మిది రకాల పుష్పాలను, ఐదు రకాల రంగులను ఉపయోగించి ఈ పల్లకిని తయారు చేయడం విశేషం.ఈ కార్యక్రమంలో ఈఓ శ్రీ ముద్దాడ రవిచంద్ర అదనపు ఈవో, శ్రీ సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
అదేవిధంగా, శ్రీనివాస మంగాపురంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కూడా శుక్రవారం నుండి వైభవంగా సాక్షాత్కార వైభవంగా ఉత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఉత్సవాలు 19వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి. ప్రతిరోజు స్నాపన, తిరుమంజనం, ఉంజాల్ సేవలు మరియు వాహన సేవలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తున్నారు.
శుక్రవారం రాత్రి కల్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి పెద్ద శేష వాహనంపై ఆలయ మాడవీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు అనుగ్రహం అందించారు. ఈ సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తుల గోవింద నామస్మరణలతో ఆలయ పరిసరాలు మారుమోగిపోయాయి.
జూలై 20వ తేదీ ఉదయం ఏడు గంటలకు శ్రీవారి మెట్టు సమీప మంటపంలో పార్వేట ఉత్సవం, అనంతరం ప్రత్యేక ఆస్థానం వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు. నృత్య కళాకారులు మరియు సంగీతంతో ప్రతిరోజు భక్తి, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతున్నాయి.