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నేడే తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ... సాయంత్రం విశ్వక్సేనుడి ఊరేగింపు, పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 14, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:11 AM IST

శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈరోజు అంకురార్పణ ఘట్టం జరగనుంది. యాగశాలలో శాస్త్రోక్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. అనంతరం సాయంత్రం ఆలయంలో సేనాధిపతి విశ్వక్సేనుకి అలంకరించి మాడవీధుల్లో ఊరేగించడంతో ఉత్సవాలకు శ్రీకారం పడుతుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

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తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు 2026

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల ప్రారంభానికి ఈరోజు అంకురార్పణ ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం. రేపు జరిగే ధ్వజారోహణం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తిరుమలకు వెళ్లి శ్రీవారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలు ఈ నెల 23వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి.  

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శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు

తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు నేడు అంకురార్పణ జరగనుంది. యాగశాలలో శాస్త్రవేత్తల సమక్షంలో ఈ ఘట్టాన్ని నిర్వహించి, సాయంత్రం ఆలయంలో సేనాధిపతి విశ్వక్సేనుకి అలంకరించి మాడవీధుల్లో ఊరేగించడంతో ఉత్సవాలు మొదలవుతాయి.  

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తిరుమల అంకురార్పణం

మొత్తంగా సెప్టెంబర్ 15 నుండి 23 వరకు ఈ సాలకట్ల ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. వైఖానస ఆగమ సంప్రదాయం ప్రకారం అంకురార్పణతో బ్రహ్మోత్సవాలకు బీజం పడుతుంది. నవధాన్యాలు మొలకెత్తడం కోసం అవసరమైన పుట్టమన్నును తెచ్చి, భూదేవిని ప్రసన్నం చేసుకుంటూ వేదిని పూజిస్తారు.  

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తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల షెడ్యూల్

వైఖానస ఆగమం ప్రకారం, మట్టికుండలో పుట్టమన్ను నింపి, నవగ్రహాలకు సంకేతంగా గోధుమలు, బియ్యం, పెసలు, కందులు, శనగలు, అలసందలు, మినుములు, నువ్వులు వంటి నవధాన్యాలను వేస్తారు. ఈ విత్తనాలు బాగా మొలకెత్తాలని కోరుతూ చేస్తారు. ఈ క్రమంలో మొత్తం 49 మంది దేవతలను ఆవాహన చేస్తారు.  

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తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు లైవ్

ఈ పాత్రలలోని నవధాన్యాలను బ్రహ్మోత్సవాల తొమ్మిది రోజుల పాటు పెంచుతారు. చివరి రోజున ఆ మొలకలను వేరు చేసి స్వామివారికి అక్షతారోపణ చేస్తారు. ఈ మొలకలు ఎంత గొప్పగా చిగురిస్తే, బ్రహ్మోత్సవాలు అంత ఘనంగా జరుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.

TAGS:
tirumala brahmotsavam 2026
srivari salakatla brahmotsavam 2026
tirumala brahmotsavam ankurarpanam

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