/నేడే తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ... సాయంత్రం విశ్వక్సేనుడి ఊరేగింపు, పూర్తి వివరాలు ఇవే!

శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈరోజు అంకురార్పణ ఘట్టం జరగనుంది. యాగశాలలో శాస్త్రోక్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. అనంతరం సాయంత్రం ఆలయంలో సేనాధిపతి విశ్వక్సేనుకి అలంకరించి మాడవీధుల్లో ఊరేగించడంతో ఉత్సవాలకు శ్రీకారం పడుతుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల ప్రారంభానికి ఈరోజు అంకురార్పణ ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం. రేపు జరిగే ధ్వజారోహణం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తిరుమలకు వెళ్లి శ్రీవారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పిస్తారు. ఈ ఉత్సవాలు ఈ నెల 23వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి.
తిరుమల శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలకు నేడు అంకురార్పణ జరగనుంది. యాగశాలలో శాస్త్రవేత్తల సమక్షంలో ఈ ఘట్టాన్ని నిర్వహించి, సాయంత్రం ఆలయంలో సేనాధిపతి విశ్వక్సేనుకి అలంకరించి మాడవీధుల్లో ఊరేగించడంతో ఉత్సవాలు మొదలవుతాయి.
మొత్తంగా సెప్టెంబర్ 15 నుండి 23 వరకు ఈ సాలకట్ల ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. వైఖానస ఆగమ సంప్రదాయం ప్రకారం అంకురార్పణతో బ్రహ్మోత్సవాలకు బీజం పడుతుంది. నవధాన్యాలు మొలకెత్తడం కోసం అవసరమైన పుట్టమన్నును తెచ్చి, భూదేవిని ప్రసన్నం చేసుకుంటూ వేదిని పూజిస్తారు.
వైఖానస ఆగమం ప్రకారం, మట్టికుండలో పుట్టమన్ను నింపి, నవగ్రహాలకు సంకేతంగా గోధుమలు, బియ్యం, పెసలు, కందులు, శనగలు, అలసందలు, మినుములు, నువ్వులు వంటి నవధాన్యాలను వేస్తారు. ఈ విత్తనాలు బాగా మొలకెత్తాలని కోరుతూ చేస్తారు. ఈ క్రమంలో మొత్తం 49 మంది దేవతలను ఆవాహన చేస్తారు.
ఈ పాత్రలలోని నవధాన్యాలను బ్రహ్మోత్సవాల తొమ్మిది రోజుల పాటు పెంచుతారు. చివరి రోజున ఆ మొలకలను వేరు చేసి స్వామివారికి అక్షతారోపణ చేస్తారు. ఈ మొలకలు ఎంత గొప్పగా చిగురిస్తే, బ్రహ్మోత్సవాలు అంత ఘనంగా జరుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం.