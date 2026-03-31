Tirumala: తిరుమలలో కన్నుల పండువగా శ్రీవారి వసంతోత్సవాలు.. 3 రోజులు ఆర్జిత సేవలు రద్దు

Tirumala Srivari Vasanthotsavam 2026: తిరుమల ఆలయంలో శ్రీవారి వసంతోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. మొదటి రోజు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీమలయప్పస్వామి మాడవీధుల్లో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. స్వామివారికి స్నపనతిరుమంజనం, శంఖధార, చక్రధార, సహస్రధార, మహాకుంభాభిషేకాలు కూడా నిర్వహించారు. ఏప్రిల్ 1 వరకు ఈ వసంతోత్సవాలు కొనసాగనున్నాయి.
తిరుమలలోని వసంతోత్సవ మండపంలో శ్రీవారి సాలకట్ల వసంతోత్సవాలు వేడుకగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీమలయప్పస్వామి వారు నాలుగు మాడవీధుల్లో ఊరేగింపుగా వసంత మండపానికి చేరుకున్నారు.
వసంతోత్సవాల కారణంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు మూడురోజుల పాటు కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవలను రద్దు చేశారు. అలాగే ఇవాళ అష్టదళ పాద పద్మారాధన సేవను రద్దు చేసింది టీటీడీ.
వసంతోత్సవాల్లో భాగంగా మధ్యాహ్నం 2 నుండి 4 గంటల వరకు శ్రీ భూ సమేత మలయప్పస్వామివారికి స్నపనతిరుమంజనం శోభాయమానంగా జరిగింది. ఈరోజు శ్రీ మలయప్పస్వామివారు ఉదయం 8 నుంచి 10 గంటల వరకు బంగారు రథాన్ని అధిరోహించి తిరుమాడ వీధులలో భక్తులకు దర్శనం ఇస్తారు. ఆ తర్వాత వసంత మండపంలో అర్చకులు వసంతోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు.
అలాగే ఏప్రిల్ 1వ తేదీన శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్పస్వామివారితో పాటుగా శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ ఆంజనేయస్వామి ఉత్సవర్లు, శ్రీ రుక్మిణి సమేత శ్రీకృష్ణస్వామి ఉత్సవమూర్తులు వసంతోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొని తిరిగి సాయంకాలానికి ఆలయానికి చేరుకుంటారు.
వసంత ఋతువులో శ్రీ మలయప్పస్వామివారికి జరిగే ఈ ఉత్సవానికి ‘వసంతోత్సవ’మని పేరు. ఎండ వేడి నుండి స్వామివారు ఉపశమనం పొందేందుకు జరిపే ఉత్సవం కావడంతో దీన్ని 'ఉపశమనోత్సవం' అని కూడా అంటారు.