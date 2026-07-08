TTD Latest Updates: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు కీలక సమాచారం.. జూలై 8వ తేదీ, బుధవారం జారీ చేయాల్సిన ఎస్ఎస్డీ (SSD), దివ్య దర్శనం టోకెన్లను నిలిపివేత అనివార్యమైంది. ముఖ్యంగా జూలై 9, గురువారం తిరుమల వెళ్లాలనుకునే భక్తులు ఈ విషయాన్ని తప్పక గమనించాలి. ప్రస్తుతం కేవలం సర్వదర్శనం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.. దీనికి సంబంధించిన సమగ్ర వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని దర్శించుకునే భక్తుల కోసం నేడు జారీ చేయాల్సిన ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లను రద్దు చేశారు. దీనితో పాటు దివ్య దర్శనం టోకెన్ల పంపిణీని కూడా నిలిపివేశారు. సాధారణంగా నేడు పొందే టోకెన్లతో రేపు, అనగా జూలై 9 గురువారం దర్శనం చేసుకోవచ్చు.
అందువల్ల, శ్రీవారి భక్తులు ముందస్తుగా ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల కోసం ఎదురుచూసే వారికి నేడు టికెట్లు లభించవు, తద్వారా రేపు దర్శనం సాధ్యపడదు. భక్తులకు దర్శనం కావాలనుకుంటే, ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సర్వదర్శనం ద్వారా మాత్రమే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది.
ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల పంపిణీ శ్రీనివాసం, విష్ణు నివాసం, మాధవం గెస్ట్ హౌస్లో జరుగుతుంది. నేడు జారీ చేసే ఈ టోకెన్లతో మరుసటి రోజు దర్శనం సౌకర్యం కల్పిస్తారు, కావున భక్తులు ఈ మార్పును గమనించాలి.
మరోవైపు, తిరుమలలో జరగనున్న ఆణివార ఆస్థానం, కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం వేడుకల దృష్ట్యా మరో రెండు రోజుల పాటు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను కూడా నిలిపివేశారు. జూలై 14న కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం, జూలై 17న ఆణివార ఆస్థానం అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు.
ఈ సందర్భంలో, రెండు రోజుల పాటు ప్రోటోకాల్, ప్రముఖులకు తప్ప మిగిలిన వారికి వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రద్దు చేసింది. జూలై 13, 16 వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సంబంధించిన సిఫార్సు లేఖలను కూడా స్వీకరించడం లేదు. అలాగే జూలై 17వ తేదీన జరిగే కళ్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలను కూడా రద్దు చేశారు.