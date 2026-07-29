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తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ కీలక విజ్ఞప్తి! ఆ దర్శనం టోకెన్ల జారీ రద్దు, గమనించకపోతే తిరుపతిలోనే వెయిటింగ్!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 29, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:43 AM IST

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం మొత్తం 31 కంపార్ట్‌మెంట్‌లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే 78,779 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, హుండీ ఆదాయం రూ. 4.76 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ తెలిపింది. మరోవైపు, ఈరోజు ఎస్ఎస్‌డీ (SSD) టోకెన్లు జారీ చేయరని, కావున తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తులు ముందుగానే గమనించాలని సూచించింది. బుధవారం రోజు శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఇచ్చే ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీని టీటీడీ నిలిపివేసింది.
 

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తిరుమల ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు రద్దు

కొన్ని రోజులుగా తిరుమలలో భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో, ఈ నేపథ్యంలో ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీని రద్దు చేశారు. మళ్లీ గురువారం నుండే టోకెన్లు జారీ చేస్తారు. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తులకు ఇది ముఖ్యమైన గమనిక.  

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తిరుమల రద్దీ వార్తలు

2026 జూలై 29 ఈరోజు బుధవారం టోకెన్లు జారీ చేయరు. ఈరోజు టోకెన్లు తీసుకున్న భక్తులు రేపు దర్శించుకోవాల్సి ఉంటుంది. తిరుపతిలోని విష్ణు నివాసం, శ్రీనివాసం, భూదేవి కాంప్లెక్స్‌లో జారీ చేసే ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్లు నిలిపివేసినట్లు భక్తులు ముందుగానే గమనించాలి.   

tirumala sarva darshan tokens3/5

సర్వదర్శనం టోకెన్లు టీటీడీ

ప్రతిరోజూ వేల సంఖ్యలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనానికి వస్తుంటారు. వారి కోసం ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్లు జారీ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే నాలుగు వారాలుగా బుధవారం రోజున ఎస్ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీని టీటీడీ నిలిపివేస్తూ వస్తోంది. ఈరోజు కూడా టికెట్ల జారీని నిలిపివేసింది, గురువారం నుంచి మళ్లీ యథావిధిగా కొనసాగుతుంది.  

Tirumala tirupati devasthanam4/5

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండటంతో సర్వదర్శనానికి సుమారు 18 గంటల సమయం పడుతోంది. మొత్తం 31 కంపార్ట్‌మెంట్‌లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి చూస్తున్నారు.   

Tirumala Special Entry5/5

తిరుమల ప్రత్యేక దర్శనం

నిన్న ఒక్కరోజే 78,779 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, అందులో 31 వేల మందికి పైగా తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్నటి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.76 కోట్లు వచ్చిందని టీటీడీ వెల్లడించింది.

TAGS:
ttd ssd tokens cancelled today
tirumala sarva darshan tokens cancelled
tirupati ssd token counters closed

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