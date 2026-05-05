Tirumala Darshan This Month: తిరుమలలో గందరగోళం.. మే నెలలో దర్శనానికి వచ్చే వాళ్ళు జాగ్రత్త..!

Tirumala Darshan in May:తిరుమలలో వేసవి సెలవుల కారణంగా భక్తుల రద్దీ రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. దేశం నలుమూలల నుంచి వేలాదిగా భక్తులు తిరుమల చేరుకుంటున్నారు. ఈ భారీ రద్దీ మధ్య సోమవారం ఒక గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. ముఖ్యంగా VIP బ్రేక్ దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు అనూహ్యంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
సాధారణంగా ప్రజాప్రతినిధుల సిఫారసు లేఖలతో వచ్చే భక్తులకు VIP బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తారు. కానీ సోమవారం మాత్రం అలాంటి సిఫారసు లేఖలను అధికారులు స్వీకరించలేదు. ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో భక్తులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. దర్శనం కోసం ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చిన వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కొందరు భక్తులు తమ అసంతృప్తిని అక్కడికక్కడే వెల్లడించారు.
ఈ పరిస్థితి కొంతసేపు గందరగోళానికి దారితీసింది. వెంటనే స్పందించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు సమస్యను పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేశారు. VIP బ్రేక్ దర్శనం ఇవ్వలేకపోయినా, సిఫారసు లేఖలతో వచ్చిన భక్తులకు ప్రత్యామ్నాయంగా రూ.300 ప్రత్యేక దర్శన టికెట్లు కేటాయించారు. దీంతో కొంతమేరకు భక్తుల ఆందోళన తగ్గింది.
వేసవి సెలవులు కావడంతో పిల్లలు, కుటుంబాలతో కలిసి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది. దీనివల్ల దర్శనానికి ఎక్కువ సమయం పడుతోంది. క్యూలైన్లు కూడా చాలా పొడవుగా మారుతున్నాయి. భక్తులు గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు మరింత మెరుగైన ఏర్పాట్లు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తున్నారు.
ఇక VIP బ్రేక్ దర్శన సిఫారసు లేఖలపై తుది నిర్ణయం త్వరలో తీసుకోనున్నారు. వచ్చే టీటీడీ బోర్డు సమావేశంలో ఈ అంశంపై చర్చ జరగనుంది. భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు తీసుకురావాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు.