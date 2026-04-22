Tirumala: భక్తుల అభిప్రాయమే సుప్రీం.. టీటీడీ సేవల్లో కొత్త అధ్యాయం! ఆ పాత కట్టడాలకు కొత్త హంగులు..

Service Improvement Based On Devotees Feedback: వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా తిరుమలకు భక్తులు పోటెత్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 22వ తేదీ ఉదయం 7 గంటల వరకు శ్రీవారి దర్శనానికి 6 గంటల సమయం సర్వదర్శనం భక్తులకు పట్టింది. ఇక వీక్యూసీ 2 వెయిటింగ్ హాల్ వరకు క్యూ ఉంది. 10 కంపార్ట్మెంట్లు భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఎదురు చూశారు. అయితే వేసవి తీవ్రత వేళ భక్తుల సౌకర్యార్థం టీటీడీ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈవో రవిచంద్ర ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సమావేశంలో అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
వేసవి దృష్ట్యా శ్రీవారి దర్శన టోకెన్లు కూడా శ్రీదేవి, భూదేవి, విష్ణు నివాసం కాంప్లెక్స్లలో ఉదయం 5 గంటల నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఎండ తీవ్రత, వేసవి రద్దీ పెరుగుతున్న తరుణంలో సమయంలో మార్పులు జరిగాయి. అయితే భక్తులకు సరైన వసతులు కల్పించడానికి టీటీడీ సమావేశం నిర్వహించి అందులో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
ప్రధానంగా తిరుమలకు ఏప్రిల్, మే నెలలో శ్రీవారి భక్తులు దర్శనం కోసం పోటెత్తుతారు. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ ఈవో శ్రీ ఎం రవిచంద్ర ఆధ్వర్యంలో అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈరోజు జరిగిన ఈ సమావేశంలో కీలక సూచనలు చేశారు. ప్రధానంగా ప్రతిరోజు వేలాదిగా వచ్చే భక్తుల సదుపాయాలు ఎప్పటికప్పుడు సరైన ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు.
శ్రీవారి భక్తులకు ప్రస్తుతం ఉన్న వసతి సదుపాయాలు సరిపోవడం లేదు.. దాన్ని విస్తరించేందుకు సమగ్ర అధ్యయనం చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని ఈవో ఆదేశించారు. ఇక వేసవి తీవ్రత వల్ల తిరుమల మాడవీధులు, ఆలయ పరిసరాల్లో నిరంతరం నీటి పిచికారీ చేయాలని సూచించారు.
అంతేకాదు భక్తుల నుండి అభిప్రాయాల సేకరణ కూడా ఎప్పటికప్పుడు జరగాలని.. దాని ఆధారంగా సేవలు మరింత మెరుగుపరచాలని ఆదేశించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా అభిప్రాయ సేకరణ కూడా చేపట్టారు. ఇక శ్రీవారి సేవ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయాలని సూచించారు.
వైద్యులు, ఇంజినీర్లు, ఉపాధ్యాయులు, సాఫ్ట్వేర్ నిపుణుల సేవలు ప్రధానంగా వినియోగించుకునేందుకు ప్రత్యేక ప్రణాళిక కూడా రూపొందించాలన్నారు. ఇక తిరుమల లో నెయ్యి నిల్వ ట్యాంకులు, ముడి సరుకుల గోదాముల సామర్థ్యాన్ని కూడా పెంచడానికి కొత్త గోదాములు నిర్మించాలన్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న వ్యర్ధాలను తొలగించేందుకు ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
అంతేకాదు తిరుమలలో PAC-1 ఆస్థాన మండపాలను ఆధునికీకరించేందుకు కొత్త ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని టీటీడీ ఈవో ఎం రవిచంద్ర అధికారులను ఆదేశించారు. ఇదిలా ఉండగా వేసవి నేపథ్యంలో ఇప్పటికే మే ఒకటో తేదీ నుంచి జూలై 15వ తేదీ వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు తిరుమలలో రద్దు చేశారు. ప్రత్యేక రూ. 300 దర్శనాలు మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు కొనసాగుతాయి.