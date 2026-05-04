Tirumala: ఎండలను తట్టుకునేలా తిరుమలలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు.. భక్తుల కోసం టీటీడీ మాస్టర్ ప్లాన్!

Extensive Arrangements In Tirumala Summer Rush: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. వేసవికాలం సెలవుల నేపథ్యంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు వస్తున్నారు. ఈరోజు ఉదయం 7 గంటల వరకు సర్వదర్శనం భక్తులకు 8 గంటల సమయం పడుతోంది. మొత్తం 10 కంపార్ట్‌మెంట్‌లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. తిరుమల రద్దీ నేపథ్యంలో టీటీడీ మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ వేసింది.  వేసవి రద్దీ నేపథ్యంలో భక్తులకు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
వేసవి రద్దీ నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుమలలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు భక్తుల కోసం చేసింది. టీటీడీ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.  

వారికి అన్నీ సౌకర్యాలు కల్పించేలా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చర్యలు తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా టీటీడీ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగంతో కలిసి ప్రత్యేక చర్యలు కూడా తీసుకుంది. ఎండ నుంచి భక్తులకు ఉపశమనం కల్పించడానికి బాటగంగమ్మ సర్కిల్‌ నుంచి గోగర్భం డ్యామ్‌  సర్కిల్‌ మీదుగా పందిళ్లు ఏర్పాటు చేశారు  

వైకుంఠ క్యూకాంప్లెక్స్‌-2, మ్యూజియం ప్రాంగణం, నారాయణ గిరి ఉద్యానవనాల్లో కూడా భక్తుల కోసం ప్రత్యేకంగా షెల్టర్లు ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు వేచి  ఉండే ప్రాంతంలో కూడా కూల్‌ పెయింటింగ్‌ వేశారు.  

శ్రీవారి ఆలయ పరిసరాలతోపాటు లడ్డూ కోనుగోళ్ల ప్రాంతాల్లో కూడా చలువ పందిళ్లు వేశారు. మాఢ వీధుల్లో కూడా సింథటిక్‌ ఎనామెల్‌ కూల్‌ పెయింటింగ్‌ వేశారు.  

బాట గంగమ్మ గుడి నుంచి ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు వరకు కూడా క్యూలైన్‌లలో తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు టీటీడీ సేవకులు భక్తుల రద్దీ ఉన్న ప్రాంతాల్లో మొబైల్‌ వాటర్‌ డ్రమ్ములతో తాగునీరు పంపిణీ చేస్తున్నారు.  

నేరుగా భక్తుల వద్దకే వెళ్లి తాగునీరు అందిస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు చెత్తను తొలగిస్తూ భక్తులకు ఇబ్బందులు కలుగకుండా పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూస్తున్నారు. 16 వైద్య కేంద్రాలు కూడా కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు.  

అంతేకాదు తిరుమలలో వసతి పొందలేని భక్తులకు పీఏసీ1, పీఏసీ 2, పీఏసీ 3, పీఏసీ 5 లలో దాదాపు 9 వే లాకర్‌లను వినియోగించుకోవచ్చు. అంటే ఒంటరిగా వచ్చిన భక్తులకు వసతి గదులు కేటాయించరు.  

ఇక శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు తలనీలాలు కూడా సమర్పిస్తారు కాబట్టి అక్కడ కూడా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు. అంతేకాదు, విశ్రాంతి గదులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

