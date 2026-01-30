Tirumala: తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మార్చి 3వ తేదీ ఆలయం మూసివేత..!

Tirumala Temple Closed On March 3: తిరుమల భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే ముందు ఈ వార్త ముందుగా చదవండి. మార్చి 3వ తేదీ చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మూసివేనున్నారు. దీన్ని టీటీడీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. గ్రహణం మధ్యాహ్నం 3:20 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 6:47 గంటలకు పూర్తవుతుంది. అయితే, తిరుమల దేవస్థానం ఎన్ని గంటలపాటు మూసివేయనున్నారు ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిత్యం శ్రీవారి భక్తుల రద్దీతో కొలువై ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న శ్రీవారి భక్తులు ఆయన దర్శనం కోసం క్యూ కాంప్లెక్స్ లలో వేచి ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలెర్ట్ ఆలయాన్ని మార్చి 3వ తేదీ మూసి ఉంచనున్నారు.
ఆ రోజు చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా మూసి వేయనున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారికంగా ప్రకటించింది. చంద్రగ్రహణ సమయం మధ్యాహ్నం 3:20 గంటలకు ప్రారంభమై.. సాయంత్రం 6:45 గంటలకు పూర్తవుతుంది. సాధారణంగా గ్రహణ సమయానికి 6 గంటల ముందే ఆలయాన్ని మూసివేయడం ఆనవాయితీ.
ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 3వ తేదీ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం మూసి ఉండనుంది. తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు ఇది ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడతారు. శ్రీవారి ఆలయాన్ని పొద్దున 9 గంటల నుంచి రాత్రి 7:30 గంటల వరకు మూసివేస్తారు. 7:30 గంటల తర్వాత తలుపులు తెరిచి శుద్ధి పుణ్యాహవచనం నిర్వహిస్తారు. ఇక 8:30 గంటలకు భక్తుల దర్శనానికి అనుమతిస్తారు.
ఇక చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా మార్చి 3వ తేదీ మంగళవారం అష్టాదళ పాదపద్మారాధన సేవ, కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకరణ సేవలను కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రద్దు చేసింది. ఆ రోజున వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, శ్రీవారి రూ.300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కూడా రద్దు చేసింది.
దీంతోపాటు చంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, దాతలు, ఎన్నారై దర్శనాలను కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రద్దు చేసింది. శ్రీవారి భక్తులు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే గమనించి తిరుమల యాత్ర ప్లానింగ్ రూపొందించాల్సిందిగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కోరింది.