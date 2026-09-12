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తిరుమల శ్రీవారి భక్తులకు తెలియని ఆధ్యాత్మిక విశేషం.. రోజూ 45 రకాల నైవేద్యాల వెనుక ఉన్న అసలు కథ!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 12, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:19 AM IST

Tirumala Tirupati daily Naivedyam: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎంతో విశిష్టమైనది. నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం క్యూ లైన్లలో వేచి ఉంటారు. కలియుగ దైవమైన తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం సెలబ్రిటీలు, రాజకీయ నేతలతో పాటు సామాన్య భక్తులు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా క్యూలో నిలుస్తారు. అయితే, శ్రీవారికి నిత్యం చేసే నైవేద్యాల గురించి మీకు తెలుసా? ప్రతిరోజూ శ్రీవారికి 45 రకాల ప్రసాదాలతో నైవేద్యం సమర్పిస్తారు, ఆ జాబితా ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

Tirumala Tirupati daily Naivedyam 1/7

తిరుమల శ్రీవారి నైవేద్యాలు

తిరుమల శ్రీవారిని అలంకార ప్రియుడు, నైవేద్య ప్రియుడు అని కూడా పిలుస్తారు. ప్రతిరోజూ వివిధ రకాల అన్న ప్రసాదాలతో నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. రాజభోగం, శయనభోగం వంటి నైవేద్యాలు తప్పనిసరిగా నిర్వహిస్తారు.  

45 types of Tirupati prasadam2/7

తిరుపతి 45 రకాల ప్రసాదాలు

ఈ 45 రకాల నైవేద్యాలలో ప్రధానంగా 20 రకాల అన్న ప్రసాదాలు, 25 రకాల పిండివంటలు ఉంటాయి. శ్రీవారికి అన్న ప్రసాదాలు, పిండివంటలు ఇతర రుచికరమైన పదార్థాలను శాస్త్రోక్తంగా సమర్పిస్తారు. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో సమర్పించే నైవేద్యాలన్నీ ప్రత్యేకమైన వైఖానస ఆగమ సాంప్రదాయాల ప్రకారం ఉంటాయి.   

Vaikhanasa Agama traditions Tirumala3/7

శ్రీవారి వైఖానస ఆగమ సంప్రదాయాలు

ఆలయ పాత్రలలో నైవేద్య పదార్థాలను అత్యంత పవిత్రతతో, సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో సిద్ధం చేస్తారు. పాత్రలు, తయారీ విధానాలు కూడా ఎంతో ప్రత్యేకమైనవి. ముఖ్యంగా శ్రీవారి నైవేద్యంలో ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చిని వాడకుండా కేవలం నల్ల మిరియాలనే ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడ విశేషమేమిటంటే, పులిహోరగా పిలిచే ప్రసాదాన్ని తింత్రిని రసాన్నం, నెయ్యి పొంగలి, ముద్దా అన్నం, బెల్లం మిరియాల అన్నం, మారిచాన్యం, వడ, మాశపూపం, దోశను  చక్రపం అని పిలుస్తారు.  

Tirupati temple kitchen potu secrets4/7

తిరుమల ఆలయ పోటు విశేషాలు

ఆలయంలో మొదటి గంట తర్వాత స్వామివారికి ఉదయమే నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. ఈ సమయంలో మంత్ర అన్నం, ముద్దా అన్నం, పులిహోర, దద్దోజనం, పెరుగన్నం, బెల్లం అన్నం, చక్రం, పొంగలి, కదంబం అన్నం, రవ్వ కేసరి వంటివి సమర్పిస్తారు. దీనితో పాటు లడ్డు, వడ, అప్పం, దోషం వంటివి కూడా సమర్పిస్తారు.  

Tirumala daily Naivedyam facts5/7

తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదం కథ

రెండో గంట తర్వాత రాజభోగం నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. ఇందులో తెల్ల అన్నం, పులిహోర, అన్నం, దద్దోజనం, సిరా లేదా చక్కరబాద్ వంటి ప్రసాదాలు ఉంటాయి. రాత్రి నైవేద్యంలో క్షయణ భోగాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ సమయంలో మిరియాల అన్నం, చక్రపం, లడ్డు, వడ, చక్కర అన్నాన్ని సమర్పిస్తారు.  

Tirumala Venkateswara Swamy secrets6/7

తిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామి సీక్రెట్స్

సాయంకాలం ఆరాధన అనంతరం గర్భాలయాన్ని శుభ్రం చేసి, శ్రీవారిని తాజా పుష్పాలతో అలంకరిస్తారు. సాయంకాలం కైంకర్యాల తర్వాత అర్ధరాత్రి సమయంలో స్వామివారికి 'తిరువీసం' అనే ప్రత్యేక నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. ఇందులో తెల్ల అన్నంతో పాటు బెల్లంతో చేసిన తీపి రుచికరమైన 'గుడా అన్నం' ఉంటుంది.  

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తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం

శ్రీవారి ఏకాంత సేవలో వెచ్చని పాలు, కాలానుగుణంగా లభించే పండ్ల ముక్కలు, నెయ్యిలో వేయించిన డ్రైఫ్రూట్స్‌ సమర్పిస్తారు. తిరుమల భక్తులు ప్రసాదంగా స్వీకరించే పులిహోర, పొంగలి, వడ వంటి పదార్థాల వెనుక ఉన్న ఈ ప్రాచీన వైఖానస ఆగమ సాంప్రదాయాలే శ్రీవారి నైవేద్యాలకు ప్రత్యేకతను చేకూరుస్తున్నాయి.

TAGS:
Tirumala Tirupati daily Naivedyam facts
45 types of Tirupati prasadam
Lord Venkateswara daily offerings

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