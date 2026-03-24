  • Tirumala: తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ.. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం

Tirumala: తిరుమలలో కొనసాగుతున్న భక్తుల రద్దీ.. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం

Tirumala Darshan Update: శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమలకు భక్తులు పోటెత్తారు. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లోని కంపార్ట్‌మెంట్లన్నీ భక్తులతో నిండిపోయాయి. మంగళవారం రోజు శ్రీవారి సర్వదర్శనం  కోసం వేచి ఉన్న భక్తులకు సుమారు 12 గంటల సమయం పడుతోంది.
 
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు పోటెత్తారు. ప్రస్తుతం తిరుమలలో సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే భక్తుల రద్దీ సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లోని కంపార్ట్‌మెంట్లన్నీ భక్తులతో నిండిపోయాయి. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం వేచి ఉన్న భక్తులకు సుమారు 12 గంటల సమయం పడుతోంది.  

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు వెల్లడించిన తాజా సమాచారం ప్రకారం దర్శన సమయం సర్వదర్శనం కోసం క్యూ లైన్లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు స్వామి వారి దర్శనం కలగడానికి కనీసం 12 గంటల సమయం పడుతోంది. ఇక ముందస్తుగా టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న రూ. 300 ప్రత్యేక ప్రవేశం ద్వారా వెళ్లే భక్తులకు దర్శనం కొంత వేగంగా జరుగుతోంది. ఈ భక్తులకు తమకు కేటాయించిన సమయం నుండి సుమారు 3 గంటల్లో దర్శనం పూర్తవుతోంది.

టీటీడీ తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకోవాలనుకునే సామాన్య భక్తుల సౌకర్యార్థం.. సోమవారం నాడు తిరుపతిలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో 10 వేల సర్వదర్శన టోకెన్లను జారీ చేసింది. వీటిని శ్రీనివాసం, విష్ణు నివాసం, మరియు భూదేవి కాంప్లెక్స్ వద్ద పంపిణీ చేశారు. ఇక ఈ టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు మంగళవారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు కేటాయించిన స్లాట్లలో దర్శనం కల్పించనున్నారు. టోకెన్ ఉన్న భక్తులు తమకు కేటాయించిన సమయానికి రెండు గంటల ముందుగా అలిపిరి లేదా తిరుమల క్యూ లైన్ల వద్దకు చేరుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.  

శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు తిరుమలలోని వాతావరణ పరిస్థితులు మరియు రద్దీని గమనించి తమ ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలతో వచ్చే వారు క్యూ లైన్లలో వేచి ఉండేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. క్యూ లైన్లలో క్రమశిక్షణ పాటించి, సిబ్బందికి సహకరించాలని టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది. ప్రస్తుతం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతుండటంతో, రాబోయే రెండు రోజులు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.  

రద్దీ దృష్ట్యా క్యూ కాంప్లెక్స్‌లలో వేచి ఉన్న భక్తులకు టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. కంపార్ట్‌మెంట్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉండే భక్తులకు నిరంతరాయంగా అన్నప్రసాదం, పాలు, తాగునీరు పంపిణీ చేస్తున్నారు. భక్తులు ఎండ తాకిడికి గురికాకుండా క్యూ లైన్ల వద్ద చలువ పందిళ్లు, తాత్కాలిక షెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. భక్తుల రద్దీని క్రమబద్ధీకరించేందుకు అదనపు భద్రతా సిబ్బందిని మరియు శ్రీవారి సేవకులను రంగంలోకి దించారు.  

