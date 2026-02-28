English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tirumala Teppotsavam 2026: సాలకట్ల ఉత్సవం.. తెప్పపై రుక్మిణి సమేత శ్రీకృష్ణస్వామివారి అభయం..!

Tirumala Teppotsavam 2026: సాలకట్ల ఉత్సవం.. తెప్పపై రుక్మిణి సమేత శ్రీకృష్ణస్వామివారి అభయం..!

Sri Rukmini Krishna Grace On Teppotsavam Tirumala: తిరుమలలో శ్రీవారి వార్షిక తెప్పొత్సవాల్లో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శుక్రవారం రుక్మిణి సమేతంగా శ్రీకృష్ణ స్వామి వారు తెప్పలపై భక్తులకు కను విందు చేశారు. మాడ వీధుల్లో స్వామివారిని ఊరేగించి పుష్కరిణి వద్దకు తీసుకువచ్చారు. స్వామి వారు భక్తులకు అభయం ఇచ్చారు.
 
1 /5

 ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ నుంచి ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగిస్తున్నారు. నిన్న శుక్రవారం రెండో రోజు రుక్మిణి సమేతంగా శ్రీకృష్ణ స్వామి వారు తెప్పలపై భక్తులకు అభయం ఇచ్చారు.  

2 /5

 శ్రీవారి ఆలయ నాలుగు మాడ వీధుల్లో వైభవంగా స్వామివారిని ఊరేగించారు. భక్తులు ఆ సుందర దృశ్యాలు చూసి తిలకించారు. రాత్రి 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు విద్యుత్ దీపాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి అందంగా ఉన్న తెప్పపై స్వామివారి ఆశీనులను చేశారు.   

3 /5

 స్వామి వారిని పుష్కరిణి చుట్టూ మూడుసార్లు విహరిస్తూ భక్తులను కటాక్షించారు. వేదం.. గానం.. నాదం మధ్య తెప్పోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. చూసిన శ్రీవారి భక్తులంతా తరించిపోయారు. స్వామి వారు వారికి తెప్పలపై ఊరేగుతూ అభయం ఇచ్చారు.   

4 /5

 ఇక ఈ వార్షికోత్సవంలో భాగంగా మూడో రోజు శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు తీర్చి సర్వాలంకార భూషితడై తిరుమల వీధుల్లో ఊరేగనున్నారు. అనంతరం కోనేటిలో తెప్పోత్సవంలో భాగంగా మూడుసార్లు విహరిస్తూ భక్తులను అభయం అందిస్తారు.  

5 /5

ఇక హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీవారి భక్తురాలు రాచమల్లు శ్రీ వెంకట సుజిత టీటీడీ వెంకటేశ్వర గోసంరక్షణ కోసం కోటి రూపాయలు విరాళంగా అందించారు. ఈ మేరకు ఆమె టీటీడీ చైర్మన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో బీఆర్‌ నాయుడుకు నేరుగా చెక్కును అందజేశారు.

Tirumala Teppotsavam 2026 Sri Rukmini Krishna Teppotsavam Tirumala Float Festival 2026 Tirumala Tirupati Devasthanams TTD Teppotsavam celebrations Sri Krishna Swamy on Teppam

Next Gallery

Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు 2 రాశులు నక్కతోక తొక్కారు, ఇందులో మీరున్నారా?