Tirumala: 'తిరునామ'సేవలో తరిస్తున్న శ్రీవారి సేవకులు.. తిరుమలేశుని భక్తులకు తిరునామధారణ!!

Tirunama Dharana in Tirumala: తిరుమలలో శ్రీవారి సేవకులు తిరుమలేశుని భక్తులకు తిరునామ సేవలో తరించిపోతున్నారు. శ్రీనామం అంటే తిలకం.. తిరునామాన్ని శ్రీ నామం అని కూడా పిలుస్తారు. మన హిందూ హైందవ సాంప్రదాయంలో తిరుణామాన్ని శుభసూచికంగా పరిగణిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలలో శ్రీవారి సేవలో తిరునామ ధారణ జరిగింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటైన తిరుమలలో తిరునామ ధారణ జరిగింది. తిరునామ సేవలో తరిస్తున్న శ్రీవారి సేవకులు భక్తులకు తిరుణామధారణ చేశారు. భగవంతుడు మనకు తోడుగా, అండగా ఉంటాడని సత్ప్రవర్తనముతో భక్తి భావంతో మెలుగుతారని ఈ నామధారణ చేస్తారు.
శ్రీ నామం అంటేనే తిలకం. తిరునామాన్ని శ్రీనామం అని కూడా పిలుస్తారు. మన హైందవ సనాతన ధర్మంలో తిరుమల సూచికంగా పరిగణిస్తారు. సాక్షాత్తు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ప్రతీక. తిరునామంలో ఎర్రటి కాంతిలా కనిపించే ఆకారం ఆత్మను సూచిస్తుంది.
ఇక శ్రీవారి భక్తులు భుజాలు, ఛాతిపైన, వీపు కింద భాగాన కూడా తిరునామం ధరిస్తారు. సాధారణంగా కనుబొమ్మల మధ్య నుంచి నుదుటిపై వరకు ఈ తిరుణామాన్ని ధరించడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల వీరు శ్రీవారి భక్తులని సులభంగా గుర్తించవచ్చు కూడా.
తిరునామాన్ని ఆగ్నేయ చక్రంలో తిలక ధారణ చేస్తే చెడు దృష్టి పడకుండా ఉంటుందని శ్రీవారి భక్తుల నమ్మకం. ఈ తిరుణామం కోసం నామకోపు, ఎర్ర సింధూరం వినియోగించి ధారణ చేస్తారు. దీంతో చలువ కలుగుతుందని భక్తులు అంటారు. ఇక ఈ తిరుణామ ధారణ కోసం రాగితో తయారు చేసిన కప్పు, మూడు నామాల ముద్రను కూడా ఉపయోగించి నామధారణ చేస్తారు.
శ్రీవారి తిరుమణికాప్పు వారానికి ఒకసారి మాత్రమే శుక్రవారం శ్రీవారి మూలమూర్తికి అభిషేకం నిర్వహించిన తర్వాత చందనం పొడి, కర్పూరం మధ్యలో కస్తూరి తో తిరునామం దిద్దుతారు. తిరుమణికాప్పు అంటారు. దీనికి 16 తులాల పచ్చ కర్పూరం, ఒకటిన్నర తులం కస్తూరి ఉపయోగించి దీన్ని తయారు చేస్తారు.
తిరుమలలో శ్రీవారి సేవకులు ఈ తిరుణామ ధారణ చేస్తున్నది వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ 1, రూ. 300 ప్రత్యేక దర్శనం ప్రవేశ మార్గం, శ్రీవారి దర్శన మార్గం, రాంభగీచా, వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్ 2, గొల్లమంటపం, బేడి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం, కళ్యాణ కట్ట, వరహస్వామి ఆలయం, నాలుగు మాడవీధులు, మాతృశ్రీ తరిగొండ అన్నప్రసాద కేంద్రం, జీఎంసీ నందకం విశ్రాంతిని గృహం, లేపాక్షి సర్కిల్ తదితర ప్రాంతాల్లో రోజుకు రెండు షిఫ్ట్ లో 168 మంది శ్రీవారి సేవకులు ఈ సేవా అందిస్తున్నారు.