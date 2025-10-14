Tirumala: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఆ రెండు రోజుల పాటు అన్ని ఆర్జీత సేవలు రద్దు.. టీటీడీ కీలక ప్రకటన..

Tirumala Temple Darshan: శ్రీవారి భక్తులకు టీటీడీ కీలక ప్రకటన జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా అక్టోబర్ 29, 30 వ తేదీల్లో రెండు రోజులపాటు శ్రీవారి ఆర్జీత సేవల్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.ఈ క్రమంలో భక్తులు ఈ విషయాల్ని గమనించాలని టీటీడీ కోరింది.
తిరుమలలో ఇటీవల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు ఎంతో కన్నులు పండగలా జరిచాయి.ఈ క్రమంలో తిరుమలకు వచ్చిన భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంది. ముఖ్యంగా వీఐపీ దర్శనాలకు బ్రేక్ పలికి.. సామాన్య భక్తులకు ప్రయారిటీ ఇచ్చారు. భక్తులు మాత్రం సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లపై టీటీడీపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరోవైపు ప్రస్తుతం తిరుమలలో రద్దీ మద్దస్థంగా ఉంది. సర్వదర్శనాలకు 10 నుంచి 12 గంటల సమయం పడుతుంది.ఈ క్రమంలో తిరుమలలో రెండు రోజుల పాటు శ్రీవారి ఆర్జీత సేవలు రద్దు కానున్నాయని టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ఈ విషయాల్ని శ్రీవారి భక్తులు గమనించాలని కోరింది.
అక్టోబర్ 30న తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక పుష్పయాగం భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించబడుతుంది. దీనిలో భాగంగా అక్టోబర్ 29న రాత్రి 8 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు అంకురార్పణం నిర్వహిస్తారు.
అదే విధంగా.. పుష్పయాగం రోజున, రెండవ రోజు అర్చన, రెండవ గంట, నైవేద్యం తర్వాత, ఊరేగింపు దేవతలు శ్రీ మలయప్ప స్వామి, ఆయన భార్యలు శ్రీ దేవి, భూదేవిలను సంపంగి ప్రాకారంలోని కల్యాణ మండపానికి తీసుకువెళతారు. అక్కడ స్నపన తిరుమంజనంను వేడుకగా నిర్వహిస్తారు.
మధ్యాహ్నం 1 గంట నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు, వివిధ రకాల పుష్పాలు, పవిత్ర పత్రాలను ఉపయోగించి గొప్ప పుష్పయాగం నిర్వహించబడుతుంది. ఆ తర్వాత.. సాయంత్రం సహస్ర దీపాలంకార సేవ తర్వాత, శ్రీ మలయప్ప స్వామి నాలుగు మాడ వీధుల్లో ఊరేగింపుతో భక్తులను ఆశీర్వదిస్తారు.
దీని కోసం గాను.. అక్టోబర్ 29న అంకురార్పణం కారణంగా సాయంత్రం సహస్ర దీపాలంకార సేవను టీటీడీ రద్దు చేసింది. అదే విధంగా.. అక్టోబర్ 30న పుష్పయాగం తిరుప్పావడ సేవ, కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం సేవలు రద్దు చేస్తు ప్రకటన విడుదల చేసింది. కానీ శ్రీవారికి తోమాల సేవ, అర్చన ఏకాంతంలో నిర్వహించబడతాయని తెలిపింది.