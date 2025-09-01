Tirumala VIP Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఈ రెండు రోజుల్లో వీఐపీ సిఫార్సులు అన్ని రద్దు.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Ttd on Tirumala vip darshan: శ్రీవారి భక్తులు చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీల సిఫారసుల లెటర్ లు తీసుకుని మరీ స్వామివారి దర్శనం కోసం తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. అలాంటి వారికి టీటీడీ కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. సెప్టెంబర్ 7 తో పాటు, సెప్టెంబర్ 15వ తేదీల్లో మాత్రం వీఐపీ దర్శనం లెటర్ లను రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.
చాలా మంది తిరుమల శ్రీవారిని కలియుగ దైవం భక్తుల కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు.ఈ క్రమంలో మనదేశంనుంచి మాత్రమే కాకుండా దేశ విదేశాల నుంచి కూడా భారీగా భక్తులు తరలి వస్తుంటారు. ఈక్రమంలో రాహుగ్రస్థ చంద్ర గ్రహణం కారణంగా సెప్టెంబర్ 7వ తేదిన ఇప్పటికే తిరుమల ఆలయంను తాత్కాలింకంగా మూసి వేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.
ఈక్రమంలో మరో కీలక అలర్ట్ ను కూడా టీటీడీ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ 7న తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేల నుంచి భక్తుల సిఫారసు లెటర్ లను రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.
సెప్టెంబర్ 7వ తేదిన చంద్రగ్రహణం కారణంగా సాయంత్రం 3.30 గంటల నుండి 8వ తేది తెల్లవారుజామున ఉదయం 3 గంటల వరకు శ్రీవారి ఆలయాన్ని మూసివేయనున్న విషయం విదితమే.
ఈ కారణంగా సెప్టెంబర్ 8వ తారీఖు దర్శనం కొరకు 7వ తేది వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబడవు. 8వ తేది నేరుగా వచ్చే ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులను మాత్రమే వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు అనుమతించనున్నారు.
అదేవిధంగా 7వ తేదిన శ్రీవాణి ఆఫ్ లైన్ దర్శనాల సమయాన్ని మధ్యాహ్నం 1 గంటకు మార్పు చేయడం జరిగింది. కాగా సెప్టెంబర్ 16వ తేదిన శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించనున్న కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం కారణంగా సెప్టెంబర్ 15వ తేదిన కూడా వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలు స్వీకరించబడవని టీటీడీ తెలిపింది.
ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సహకరించాల్సిందిగా భక్తులకు టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. చంద్ర గ్రహణం కారణంగా సెప్టెంబర్ 7 సాయంత్రం 3.30 గంటల నుండి సెప్టెంబర్ 8 ఉదయం 3 గంటల వరకు దాదాపు 12గం పాటు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం మూసివేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
చంద్రగ్రహణం కారణంగా సెప్టంబర్ 7వ తేదీ ఆదివారం ఊంజల్సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది. సెప్టంబర్ 7న తిరుమలలో అన్నప్రసాద వితరణ కేంద్రాలు మూతబడనున్నాయి.
అదే విధంగా.. సెప్టంబర్ 8న ఉదయం 3 గంటలకు సుప్రభాతంతో ఆలయ తలుపులు తెరిచి శుద్ధి, పుణ్యహవచనం నిర్వహిస్తారు. అనంతరం తోమాలసేవ, కొలువు, పంచాంగశ్రవణం, అర్చన సేవలను ఏకాంతంగ నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 6 గంటలకు శ్రీవారి దర్శనం భక్తులకు పునః ప్రారంభవుతుందని టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. ఈ రెండు రోజుల పాటు మార్పులను భక్తులు గమనించాలని టీటీడీ కోరింది.