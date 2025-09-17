English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Darshan: శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. రేపటి నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో డిసెంబర్ కోటా టికెట్లు, పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే..

Tirumala December month Darshan Tickets booking: టీటీడీ తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం కోసం డిసెంబర్ మాసంకు వివిధ దర్శనాలను, గదుల కోటా వివరాల్ని రేపు గురువారం విడుదల చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగానే అలర్ట్ గా ఉండాలని టీటీడీ భక్తులకు సూచనలు చేసింది.
 
తిరుమల శ్రీవారిని భక్తులు కొంగు బంగారం, పిలిచే పలికే దైవంలా భావిస్తారు. స్వామివారిని మొక్కుకుంటే ఎన్నిగండాలను అయిన తప్పిస్తారని భక్తులు నమ్ముతుంటారు.స్వామివారి దర్శనం కోసం మన దేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు కొకొల్లలుగా తరలి వస్తుంటారు. ప్రస్తుతం తిరుమలలో శ్రీవారి తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.   

ఇదిలా ఉండగా.. టీటీడీ.. డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించి శ్రీవారి వివిధ దర్శనాల, గదుల కోటాను  సెప్టెంబర్ 18న ఉదయం 10 గంట‌ల‌కు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయ‌నుంది. సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన వంటి సేవలకు  ఎలక్ట్రానిక్ లక్కీ డ్రా పద్ధతిలో కేటాయించనున్నారు. భక్తులు ఈ నెల 20వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు తమ పేర్లను ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకోవచ్చు.  

అదే విధంగా.. అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్లను కూడా ఈ నెల నుండి ఆన్ లైన్ లో ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ ద్వారా జారీ చేయనున్నారు. ఈ టికెట్లు పొందిన వారు సెప్టెంబర్ 20 నుంచి 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు డబ్బులు  చెల్లించిన వారికి లక్కీడిప్‌లో టికెట్లు మంజూరవుతాయి.   

మరోవైపు.. సెప్టెంబర్ 22న ఆర్జిత సేవా టికెట్ల విడుదల చేయనున్నారు. కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవ టికెట్లను సెప్టెంబర్ 22న ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్ లైన్ లో విడుదల చేయ‌నుంది.  ఆ  తర్వాత సెప్టెంబర్ 22న వర్చువల్ సేవల కోటా విడుదల చేస్తారు. వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటాను సెప్టెంబర్ 22న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయ‌నుంది.  

దీనితో పాటు.. శ్రీవాణి దర్శన కోటా.. డిసెంబర్ నెలకు సంబంధించిన శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్ల కోటాను 23న ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు.  వ‌యోవృద్ధులు, దివ్యాంగులు, దీర్ఘ‌కాలిక వ్యాధులున్న‌వారు తిరుమల శ్రీ‌వారిని ద‌ర్శించుకునేందుకు వీలుగా ఉచిత‌ ప్ర‌త్యేక ద‌ర్శ‌నం టోకెన్ల కోటాను సెప్టెంబర్ 23న మధ్యాహ్నం 3 గంట‌ల‌కు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు.

ఆ తర్వాత.. సెప్టెంబర్ 24న ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటా విడుదల చేస్తారు. ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటాను సెప్టెంబర్ 24న ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయ‌నుంది. దీనితో పాటు.. తిరుమల, తిరుపతిల‌లో గదుల కోటాను సెప్టెంబర్ 24న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేస్తారు. మరోవైపు పూర్తి వివరాల కోసం.. టీటీడీ అధికారిక వెబ్ సైట్..  https://ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా శ్రీ‌వారి ఆర్జిత‌సేవ‌లు, ద‌ర్శ‌న టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాల‌ని టీటీడీ ఒక ప్రకటనలో కోరింది.

