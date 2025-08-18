English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Darshan: శ్రీవారి భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. దర్శనం, వసతులపై టీటీడీ కీలక ప్రకటన.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

Ttd latest news: తిరుమలలో ప్రతిరోజు భక్తుల రద్దీ క్రమంగా పెరుగుతునే ఉంది. ఈ క్రమంలో శ్రీవారి దర్శనం , వసతులు విషయంలో టీటీడీ భక్తులకు కీలక సూచనల్ని చేసింది. భక్తులు ముఖ్యంగా టీటీడీ అధికారిక వెబ్ సైట్ లో మాత్రమే దర్శనం టొకెన్లు ఆన్ లైన్ లలో బుక్కింగ్ చేసుకొవాలని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది..
 
తిరుమలలో ఇటీవల భక్తుల రద్దీ అనూహ్యంగా పెరిగిపోయింది. ఒకవైపు వీకెండ్, మరోవైపు వరుసగా వస్తున్న హలీడేల నేపథ్యంలో భక్తులు తండోతండాలుగా తరలి వచ్చి మరీ స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు. దీంతో కంపార్ట్ మెంట్ లు అన్ని కూడా కిటకిటలాడుతున్నారు.

ప్రస్తుతం టోకెన్ లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి దాదాపు.. 15 నుంచి 20 గంటల సమయం పడుతుంది. కంపార్ట్ మెంట్ అన్ని కూడా ఫుల్ గా ఉన్నాయి. శిలాతోరణం వరకు కూడా భక్తుల క్యూ ఉంది. మరోవైపు టీటీడీ సైతం కంపార్ట్ మెంట్ లలో ఉన్న భక్తులకు ఇబ్బందులు కల్గకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.  

ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో ఇటీవల కొంత మంది శ్రీవారి దర్శనం దొరక్క పోతే.. దళారుల్ని ఆశ్రయించిన ఘటనలు అనేకం వెలుగులోకి వచ్చాయి. స్వామివారి టోకెన్లు తమ దగ్గర ఉన్నాయని చెప్పి అమాయకుల్ని మోసం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా..  మరికొంత మంది వసతులు ఇప్పిస్తామని చెప్పి భక్తుల్ని లాడ్జీలలో అధికంగా డబ్బులు వసూలు చేసి దోచుకుంటున్నారు.  

ఇలాంటి మోసాలకు తిరుమలలో ఇటీవల ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తుండటంతో టీటీడీ శ్రీవారి భక్తులకు కీలక సూచలను చేసింది. తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు దర్శనం, వసతి కోసం దళారుల్ని అస్సలు సంప్రదించకూడదని స్పష్టం చేసింది.  

కేవలం టీటీడీ అధికారిక వెబ్ సైట్ లో దర్శనం, వసతి సౌకర్యాలు పొందే విధంగా ప్లాన్ లు చేసుకొవాలని ఆన్ లైన్ లో బుక్ చేసుకొవాలని టీటీడీ కోరింది. అదే విధంగా.. ఒక వేళ టోకెన్లు దొరక్కపోతే..సర్వదర్శనంలో క్యూలైన్ లలో వేచి ఉండాలని టీటీడీ కోరింది.

ఎవరు కూడా టీటీడీ అధికారులమని చెప్పిన, దర్శనం ఈజీగా అయ్యేలా చూస్తామని చెప్పిన కూడా అలాంటి దళారుల్నినమ్మకూడదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది.  తిరుమలలో ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడే వారి వివరాల్ని టీటీడీ విజిలెన్స్ అధికారులకు సమాచారం అందించాలని టీటీడీ పాలక మండలి ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.  

