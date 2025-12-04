English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tirumala: లక్కీ డీప్‌లో రాలేదా..?.. తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ మరో అద్భుతమైన శుభవార్త..

Tirumala: లక్కీ డీప్‌లో రాలేదా..?.. తిరుమల భక్తులకు టీటీడీ మరో అద్భుతమైన శుభవార్త..

Tirumala vaikunta dwara darshan: తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశి వేళ శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు చాలా మంది భక్తులు ఆసక్తి చూపించారు. కొంత మందికి మాత్రమే ఈ అదృష్టం వరించింది.ఈ క్రమంలో టీటీడీ భక్తులకు మరో శుభవార్త చెప్పింది.
 
1 /6

తిరుమల శ్రీవారిని చాలా మంది భక్తులు కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. అంతే కాకుండా.. పిలిస్తే పలికే దైవంగా కొలుచుకుంటారు. ముఖ్యంగా మన దేశంనుంచి మాత్రమే కాకుండా.. విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు తిరుమలకు ప్రతిరోజు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. ఇప్పటికే తిరుమలకు వస్తున్న వారి సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరుగుతుంది.  

2 /6

మరోవైపు తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశిరోజున స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. దీనిలో భాగంగా ఇప్పటికే తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కోసం మొదటి మూడు రోజులు అంటే డిసెంబర్ 30, 31, జన్వరి 1 తేదీలకు ఇప్పటికే లక్కీడిప్ ను ఆన్ లైన్ లలో కేటాయించారు.   

3 /6

అయితే.. లక్కీ డీప్ లో తమ టోకెన్ రాని వారు చాలా మంది భక్తులు తమకు దర్శన భాగ్యం రాలేదని చాలా బాధపడుతున్నారు.  ఈ క్రమంలో వీరికి టీటీడీ మరో శుభవార్త చెప్పింది.  ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 30 నుంచి వచ్చే ఏడాది జనవరి 8 వరకు పది రోజుల పాటు భక్తులకు వైకుంఠ ద్వార దర్శన భాగ్యం కల్పించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

4 /6

 రేపు అంటే.. శుక్రవారం రోజు  ఉదయం. జనవరి 2 నుంచి 8వ తేదీ వరకు దర్శన భాగ్యంకు గాను టోకెన్లను రిలీజ్ చేస్తారు. ఉదయం 10 గంటలకు.. రూ. 300ల  ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టికెట్లను శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు శ్రీవాణి ట్రస్ట్ టోకెన్లను ఆన్‌లైన్‌లో అందుబాటులో ఉంచుతారు.   

5 /6

అదే విధంగా.. శ్రీవాణి ట్రస్ట్ దాతలకు దర్శనం, వసతి గదుల కోటాను అదే రోజు ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల చేయనున్నారు. భక్తులు తమ టికెట్లను టీటీడీ అధికారిక వెబ్‌సైట్  https://ttdevasthanams.ap.gov.in ద్వారా మాత్రమే బుక్ చేసుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

6 /6

అయితే.. ఈ సారి వైకుంఠ ఏకాదశి, ద్వాదశి, నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా ఈ నెల‌ 30, 31, జనవరి 1 తేదీల్లో సామాన్య భక్తులకు తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తు ఇప్పటికే టీటీడీ డీప్ పద్దతిలో టోకెన్లు కేటాయించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని టీటీడీ కీలక సూచలను చేసింది. చిన్న పిల్లలు, అనారోగ్య సమస్యలతో ఉన్నవారు జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్పింది.   

tirumala TTD News Tirumala Darshan Vaikunta Dwara darshanam TTD Latest News Tirumala temple Tirupati news Tirumala special entry darshan Srivani Trust tokens

Next Gallery

School Holidays: భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. డిసెంబర్ 20 నుంచి 31 వరకు పాఠశాలలకు శీతాకాల సెలవులు..