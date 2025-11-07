English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలపై టీటీడీ కీలక ప్రకటన.. డిటెయిల్స్..

Tirumala: తిరుమల భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలపై టీటీడీ కీలక ప్రకటన.. డిటెయిల్స్..

Tirumala Vaikunta dwara darshanam: జనవరి 8వ తేదీ వరకు పది రోజుల పాటు భక్తులకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పించనున్నట్లు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెల్లడించారు. అదే విధంగా దర్శనానికి సంబంధించిన ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ టోకెన్ల జారీ విధివిధానాలను త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని తెలిపారు.
 
1 /6

తిరుమలలో ఇటీవల కార్తీక మాసం నేపథ్యంలో అనూహ్యంగా భక్తులు రద్దీ పెరిగిపోయింది. ఈ క్రమంలో శ్రీవారి దర్శనాలకు ప్రస్తుతం 8 నుంచి 12 గంటల సమయంపడుతుంది. ముఖ్యంగా టీటీడీ బోర్డు ప్రస్తుతం కార్తీకమాసం ఉత్సవాలు, వైకుంఠ ఉత్తర ద్వార దర్శనాలపై కీలక ప్రకటన చేసింది.  

2 /6

శ్రీవారి భక్తులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే వైకుంఠ ద్వార దర్శనం తేదీలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ప్రకటించింది. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 30వ తేదీ నుంచి 2026 జనవరి 8వ తేదీ వరకు పది రోజుల పాటు భక్తులకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కల్పించనున్నట్లు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఒక ప్రటకనలో వెల్లడించారు.  

3 /6

తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవనంలో శుక్రవారం జరిగిన 'డయల్ యువర్ ఈవో' కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన  ఆయన ఈ మేరకు కీలక ప్రకటన చేశారు. దర్శనానికి సంబంధించిన ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ టోకెన్ల జారీ విధివిధానాలను త్వరలోనే వెల్లడిస్తామన్నారు.  

4 /6

ముఖ్యంగా తిరుమల భక్తుల సౌకర్యార్థం అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్ల జారీ విధానంలోనూ కీలక మార్పు చేసినట్లు ఈవో తెలిపారు. ఇప్పటివరకు అమలులో ఉన్న లక్కీ డిప్ విధానాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.  తాజాగా.. 'ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్' ప్రాతిపదికన టోకెన్లు కేటాయించనున్నట్లు తెలిపారు.  

5 /6

 ఈ కొత్త విధానం వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి నుంచి ఆన్‌లైన్ ద్వారా అమల్లోకి వస్తుందని టీటీడీ ఈవో వెల్లడించారు.అదే విధంగా శ్రీవాణి, ఇతర దర్శన టోకెన్ల జారీ విధానంకు ప్రత్యేకమైన కమిటీని ఏర్పాటు చేశామన్నారు.  కమిటీ నివేదిక ఆధారంగా తర్వాత చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

6 /6

తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలను నవంబర్ 17 నుంచి 25వ తేదీ వరకు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్నట్లు ఈవో తెలిపారు. తిరుమలలో పెరిగిపోతున్న రద్దీ నేపథ్యంలో ఎక్కడ కూడా భక్తులు ఇబ్బందులు కల్గకుండా అనేక చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఈవో తెలిపారు. టీటీడీ పరిధిలోని అన్ని ఆలయాల్లో భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా అన్నప్రసాదాలు అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు.

tirumala TTD News Vaikunta Dwara darshanam Vaikunta ekadashi Vaikunta Ekadashi darshanam Tirumala Darshanam

Next Gallery

Automatic Cars: కారు కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఆటోమేటిక్ కారు లాభమా, నష్టమా..5 నిమిషాల్లో తెలిసిపోతుంది!