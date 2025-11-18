English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tirumala Vaikunta Dwara Darshanam: భక్తులకు పండగలాంటి వార్త.. డిసెంబర్ 30 నుంచి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు.. పూర్తి డిటెయిల్స్..

Tirumala Vaikunta Dwara Darshanam: భక్తులకు పండగలాంటి వార్త.. డిసెంబర్ 30 నుంచి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు.. పూర్తి డిటెయిల్స్..

Ttd on vaikunta Ekadashi Uttara dwara darshanam: తిరుమలలో వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని డిసెంబర్ 30 వ తేదీ నుంచి ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు కల్పిస్తున్నట్లు టీటీడీ బోర్డు ప్రకటించింది. ఈ క్రమంలో భక్తులు ఈ విషయాలు గమనించాలని టీటీడీ కోరింది.
 
తిరుమలలో కొన్ని రోజులుగా భారీగా వర్షం కురుస్తుంది. మరోవైపు వర్షంలో తడుస్తునే స్వామి వారిదర్శనాలకు భక్తులు పొటెత్తారు. అంతేకాకుండా వెంటకటేశ్వర స్వామివారి దర్శనాలకు 12 గంటల సమయం పడుతుంది. మొత్తంగా తిరుమలలో ఈసారి వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు, తోపులాటలు జరక్కుండా టీటీడీ ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లుఅధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

ఈ క్రమంలో టీటీడీ బోర్డు శ్రీవారి భక్తులు వైకుంఠ ఏకాదశి దర్శనాలపై భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వైకుంఠ ఏకాదశి నేపథ్యంలో.. డిసెంబర్ 30వ తేదీ నుంచి స్వామివారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పించనున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది. పది రోజుల పాటు వైకుంఠ ద్వారం ద్వారా భక్తులు స్వామి వారిని దర్శించుకోవచ్చని తెలిపింది.   

ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు.. గతంలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల మాదిరిగా సామాన్య భక్తులకు మొదటి ప్రయారిటీ ఇస్తామన్నారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శన సమయం మొత్తం 182 గంటలు కాగా ఇందులో 164 గంటలు సామాన్య భక్తులకే కేటాయిస్తామని ఆయన చెప్పారు. ఈ నిర్ణయంతో సామాన్య భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో స్వామి వారిని దర్శించుకునే అవకాశం ఉంటుందని టీటీడీ పాలక మండలి పేర్కొకంది.  

డిసెంబర్ 30 నుండి 10 రోజుల పాటు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు ఉండనున్నాయి. అదే విధంగా.. మొదటి మూడు రోజులు రూ.300, శ్రీవాణి దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ పేర్కొంది. ఆ తర్వాత.. జనవరి 2 వ తేది నుండి 8వ తేది వరకు రోజుకు 15వేల రూ.300 దర్శన టిక్కెట్లు, 1000 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు రెగ్యూలర్ పద్ధతిలో కేటాయిస్తున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.  

మొదటి మూడు రోజులకు ఈ-డిప్ ద్వారా దర్శనాలను కేటాయింపు చేయనున్నారు. నవంబర్ 27 నుండి డిసెంబర్ 01 వ తేది వరకు దర్శన టోకెన్ల రిజిస్ట్రేషన్ కు అవకాశం కల్పిస్తున్నట్లు టీటీడీ పేర్కొంది. డిసెంబర్ 2న డిప్ ద్వారా ఎంపికైన వారికి టోకెన్లు కేటాయింపు చేయనున్నారు.   

టీటీడీ వెబ్ సైట్, యాప్, వాట్సాప్ ద్వారా పారదర్శకంగా టోకెన్ల జారీకి రిజిస్ట్రేషన్లకు అవకాశం ఉంటుందని టీటీడీ వెల్లడించింది. అదే విధంగా.. జనవరి 6,7,8 తేదిల్లో తిరుమల, తిరుపతి స్థానికులకు రోజుకు 5వేల టోకెన్లు కేటాయింపు చేయనున్నారు. ఆన్ లైన్ లో ముందు బుక్ చేసుకున్న వారికి ముందు ప్రాతిపదికన టోకెన్లు కేటాయింపు ఉంటుందని టీటీడీ బోర్డు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.  

