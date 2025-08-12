English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇక నుంచి కొండ మీదకు రావాలంటే ఇవి తప్పనిసరి.. టీటీకీ కీలక ఆదేశాలు..

ttd key decision on fastag at lipiri: అలిపిరి  వద్ద రద్దీని నివారించేందుకు మరింత వేగంగా శ్రీవారి భక్తులు కొండ మీద వెళ్లే విధంగా టీటీడీ పలు కీలక నిర్ణయాలను తీసుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. ఫాస్టాగ్ పై మరోసారి టీటీడీ వాహనదారులకు కీలక సూచనల్ని చేసింది.
1 /6

కలియుగ దైవం తిరుమలకు భక్తుల తండోప తండాలుగా పొటెత్తుతున్నారు. మనదేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా.. ప్రపంచదేశాల నలుమూలల నుంచి కూడా స్వామి వారి దర్శనం కోసం భక్తులు వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుమలలో గత నాలుగైదు రోజులుగా కాస్తంత రద్దీ తగ్గింది. కానీ భక్తులు మాత్రం స్వామి వారిని దర్శించుకునేందుకు వస్తునే ఉన్నారు.  

2 /6

శ్రీవారిని చాలా మంది పిలిస్తే పలికే దైవంగా, కొంగు బంగారంగా భావిస్తారు. అందుకే ఎన్ని కష్టాలు అయిన, ఎన్ని గంటలు క్యూలైన్ లలో వేచి ఉన్నాసరే వీటిని లెక్కచేయకుండా స్వామి వారి దర్శనం కోసం తాపత్రయ పడుతుంటారు. అయితే.. టీటీడీ ఇటీవల సామాన్య భక్తులే టార్గెట్ గా స్వామివారి దర్శనం తొందరగా అయ్యే విధంగా అనేక కీలక నిర్ణయాల్ని తీసుకుంది.

3 /6

ఇప్పటికే మూడో వైకుంఠం క్యూకాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి కమిటీ వేశారు.ఆతర్వాత అన్నదానం సత్రం కూడా మరోకటి ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు . ఈనేపథ్యంలో టీటీడీ అధికారులు క్యూలైన్ లలో సైతం వేచి ఉన్న భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అయితే.. తిరుమలకు చాలా మంది వాహనాల్లో వస్తుంటారు.

4 /6

దీంతో అలిపిరి టోల్ వద్ద బీభత్సమైన ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడుతుంది. అయితే.. గతంలోనే ఫాస్టాగ్ ను ప్రారంభించిన కూడా ఆ తర్వాత కొంత మంది దీన్ని పెద్దగా పట్టించుకొకుండా.. డైరెక్ట్ గా క్యాష్ పెమెంట్ లు ఇవ్వడం వంటివి చేశారు.ఈ క్రమంలో తిరుమలలో రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్న రద్దీ నేపథ్యంలో టీటీడీ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

5 /6

ఇకపై తిరుమలకు వచ్చే వాహనాలకు ఫాస్ట్ టాగ్ తప్పనిసరి ఉండాలని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. ఈ నూతన విధానం ఆగస్టు 15 నుండి విధిగా అమల్లోకి వస్తుందని తెలిపింది. ముఖ్యంగా..అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద వివిధ వాహనాల్లో చేరుకునే భక్తులకు మెరుగైన భద్రతా ప్రమాణాలు, అధిక రద్దీ నివారణ, పారదర్శక సేవలు అందించాలన్నదే తమ అభిమతం అని టీటీడీ పేర్కొంది. ఆగస్టు 15వ తారీకు నుండి తిరుమలకు వెళ్లే వాహనాలకు ఫాస్ట్ టాగ్ తప్పనిసరి చేయడం జరిగిందని, ఇకపై ఫాస్ట్ టాగ్ లేని వాహనాలను తిరుమలకు అనుమతించడం జరగదని టీటీడీ వెల్లడించింది.   

6 /6

అదే విధంగా.. ఫాస్ట్ టాగ్ లేని వాహనదారుల సౌకర్యార్థం అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు వారి సహకారంతో ఫాస్ట్ టాగ్ జారీ కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగిందని అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఫాస్ట్ టాగ్ లేని వాహనదారులు ఇక్కడ అతి తక్కువ సమయంలో ఫాస్ట్ టాగ్ సౌకర్యాన్ని పొందిన తరువాత మాత్రమే వారి వాహనాలను తిరుమలకు అనుమతిస్తారని అధికారులు తెలిపారు. భక్తులు ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సహకరించాలని టీటీడీ కీలక విజ్ఞప్తి చేసింది.

tirumala TTD News fastag payment at alipiri ttd board on fastag Tirupati news Tirumala temple fastg payment in tirumala Tirumala Darshan

Next Gallery

Weight loss: బరువు తగ్గాలంటే ఈ 8 పదార్థాలు అసలు తినకూడదు..