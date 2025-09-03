English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Darshan: తిరుమల శ్రీవారి సేవకులకు భారీ శుభవార్త.. కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చిన టీటీడీ.. పూర్తి వివరాలు ఇవే..

Ttd latest news: తిరుమలకు సేవకులుగా రావడానికి భక్తులు ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో టీటీడీ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. టీటీడీ వెబ్‌సైట్ లో శ్రీవారి సేవకు సంబందించి నూతన మాడ్యూల్ ని చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ప్రారంభించారు. అదే విధంగా తిరుమలలో ఆస్పత్రులలో సేవా ట్రైనర్ పేరుతో కూడా భక్తులకు మూడ్రోజుల పాటు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.
 
1 /8

కలియుగ దైవం,భక్తుల కొంగు బంగారమైన తిరుమలలో చాలా మంది ఇటీవల సేవకులుగా వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రూప్ లుగా వెళ్లి స్వామి వారి సేవలో పాల్గొంటున్నారు. భక్తులకు కావాల్సిన అన్ని రకాల ట్రైనింగ్ తో పాటు, నివాస వసతిని కూడా టీటీడీ ఇస్తుంది. తాజాగా..  శ్రీవారి సేవకు సంబంధించిన కొత్త మాడ్యూల్ ను టీటీడీ ప్రారంభించింది. టీటీడీ ఇటీవల తిరుమలలో అనేక విప్తవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది.   

2 /8

ఈ నేపథ్యంలోనే.. శ్రీవారి సేవకులకు శిక్షణ ఇచ్చే ట్రైనర్స్ కోసం ట్రైనర్ & గ్రూప్ సూపర్వైజర్ మాడ్యూల్ ద్వారా నమోదుకు టీటీడీ  అవకాశం కల్పిస్తుంది. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సూచన మేరకు శ్రీవారి సేవలో పలు సంస్కరణలు చేస్తున్నామని  చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.  శ్రీవారి భక్తులకు స్వచ్ఛంధంగా సేవలు అందించేందుకు శ్రీవారి సేవ పథకాన్ని 2000 సంవత్సరంలో కంచికామకోటి పీఠాధిపతి   శ్రీ శ్రీ శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి వారి చేతుల మీదుగా తిరుమలలో ప్రారంభించారు. అయితే. ఈ పథకం ప్రారంభించి 25 సంవత్సరాలు పూర్తి కావస్తోంది. ఈ 25 సంవత్సరాలలో తిరుమల, తిరుపతిలలో దాదాపు 17 లక్షల మంది శ్రీవారి సేవకులు స్వచ్ఛంధంగా శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు.

3 /8

 శ్రీవారి సేవకులకు శ్రీవారి దర్శనం, లడ్డూ ప్రసాదం, వసతి, భోజన సదుపాయం కల్పిస్తున్నారు. తిరుమలలోని అన్ని విభాగాలలో  శ్రీవారి సేవకులు తమ సేవలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి రోజుకు 3,500 మంది శ్రీవారి సేవకులుగా వివిధ ప్రదేశాల్లో సేవలు అందిస్తున్నారు. శ్రీవారి సేవకులకు  ఐఐటి అహ్మదాబాద్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ వారి ఆధ్వర్యంలో సేవకులకు సంయుక్తంగా శిక్షణ ఇచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు టీటీడీ చైర్మన్ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఈ శిక్షణలో ప్రధానంగా శ్రీవారి వైభవం, తిరుమల ప్రాముఖ్యత, భక్తులకు టిటిడి అందిస్తున్న సేవలు, సేవాతత్వం తదితర అంశాలపై శిక్షణ అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు.   

4 /8

45-65 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న శ్రీవారి సేవకులతో గ్రూప్ సూపర్ వైజర్స్ విధానం, తిరుమలలోని వివిధ విభాగాలలో సేవకులు అందించే సేవలను వీరు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించి  గ్రేడింగ్ రూపంలో అధికారులకు నివేదిస్తారన్నారు. తద్వారా సేవకులు మరింత క్రమశిక్షణ, నిబద్ధతతో సేవలు అందించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని టీటీడీ వెల్లడించింది.  

5 /8

వీరి సేవా కాల పరిమితి 15 రోజులు, 30 రోజులు, 90 రోజులుగా నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. విద్యార్హత కనీసం డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలన్నారు.  శ్రీవారి సేవా ట్రైనర్స్ ద్వారా సేవకులకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. మూడు రోజుల పాటు శిక్షణ, ఒక రోజు ఫీల్డ్ విజిట్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. శిక్షణ పూర్తైన తర్వాత వీరు గ్రూప్ సూపర్ వైజర్లకు, సేవకులకు శిక్షణ ఇవ్వాల్సి ఉంటుందన్నారు.  

6 /8

ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సూచనల మేరకు టిటిడిలోని స్విమ్స్, బర్డ్, ఆయుర్వేద, చిన్న పిల్లల ఆసుపత్రి, అశ్వినీ ఆసుపత్రులలో శ్రీవారి సేవ ద్వారా రోగులకు ఉచితంగా సేవలు అందించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని టీటీడీ వెల్లడించింది. అదే విధంగా.. విదేశాలలో ఉన్న ఎందరో ఎన్.ఆర్.ఐ నిపుణులు శ్రీవారి సేవలో పాల్గొనేందుకు అవకాశం కల్పించాలని కోరుతున్నారని తెలిపారు.  వివిధ వృత్తులలో ప్రావీణ్యం కల్గిన నిపుణులకు శ్రీవారి సేవకు అవకాశం కల్పిస్తున్నామన్నారు.  

7 /8

శ్రీవారి సేవకు హిందువులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలన్నారు. తిరుమలలో ఇటీవల జరిపిన బిగ్&జనతా క్యాంటీన్ల టెండర్ ప్రక్రీయ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా చాలా పారదర్శకంగా జరిగిందన్నారు. టెండర్ల పై కొందరు పనిగట్టుకొని చేస్తున్న ఆరోపణలు గురించి టీటీడీ పట్టించుకోదన్నారు. శ్రీ‌వారి ద‌ర్శ‌నానికి విచ్చేసే భ‌క్తుల‌ ఆహార అవసరాలను తీర్చే ఉద్దేశంతో చాలా ప్రణాళిక బద్ధంగా క్యాంటీన్ల టెండర్లు పిలిచామన్నారు.  

8 /8

భ‌క్తుల‌కు మ‌రింత రుచిక‌ర‌మైన, నాణ్య‌మైన‌, ప‌రిశుభ్ర‌మైన ఆహారాన్ని అందించాల‌ని టీటీడీ దేశంలోని ప్ర‌ముఖ ఆహార ప‌దార్థ‌ల త‌యారీ సంస్థ‌లు టెండర్లో పాల్గొన్నాయని టీటీడీ తెలిపింది. ప్ర‌ముఖ సంస్థ‌ల నుండి ఆన్‌లైన్‌లో టెండర్లను ఆహ్వానించడం ద్వారా బిగ్ క్యాంటీన్లను కేటాయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా జనతా క్యాంటీన్‌ల‌కు లైసెన్స్ రుసుమును నిర్ణయించి, లాట‌రీ డ్రా (DIP ప‌ద్ధ‌తిలో) జనతా క్యాంటీన్లను కేటాయించడం జరిగిందన్నారు.

