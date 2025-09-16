English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Temple: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. 10 రోజులు అన్ని సిఫారసులు రద్దు.!. టీటీడీ పాలక మండలి సంచలన నిర్ణయాలు..

Ttd board meeting on Tirumala Bramhmotsavam 2025: టీటీడీ పాలకమండలి తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల వేళ కీలక నిర్ణయాల్ని వెల్లడించింది.  ఈ నెల 23వ తేదీ బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరుగుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు.
 
కలియుగ దైవం, శ్రీవారి కొంగు బంగారం శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల వేళకు ముందు టీటీడీ పాలక మండలి సమావేశం నిర్వహించింది. ఈ క్రమంలో బ్రహ్మోత్సవాలపై ఇప్పటికే టీటీడీ భారీగా ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. తిరుమల దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బందులు కల్గకుండా టీటీడీ చర్యలు చేపట్టింది.  

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్ల పై ప్రధానంగా టీటీడీ పాలక మండలిలో అనేక కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు  టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఈ నెల 23వ తేదీ బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరుగుతుందని అన్నారు.   

ఆ తర్వాత.. 24 నుండి‌ అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. కొత్తగా పాలకమండలి ఏర్పాటయ్యాక....జరుగుతున్న తొలి బ్రహ్మోత్సవాలను ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించేందుకు అన్నిరకాలుగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. సెప్టెంబర్  24వ తేదీ మీనలగ్నంలో ధ్వజారోహణం ఉంటుందన్నారు.

సెప్టెంబర్ 24వ తేదీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు శ్రీవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పిస్తారన్నారు. 25వ తేదీన సీఎం పీఏసి -  5 ను ప్రారంభిస్తారన్నారు. గతంకంటే భిన్నంగా...బ్రహ్మాండంగా బ్రహ్మోత్సావాలను నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామన్నారు.  

అయితే.. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో.. 23వ తేదీ నుండి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు పదిరోజుల పాటు సిఫార్సు లేఖలపై విఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. 28వ తేదీ సాయంత్రం 6 గంటలకు జరిగే శ్రీవారి గరుడసేవకు 3 లక్షలకు పైగా భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. భక్తులకు ఎక్కడ ఇబ్బంది కలగకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు.  

చిన్నపిల్లలు తప్పిపోకుండా జియో ట్యాగింగ్ విధానం అమలు చేస్తున్నామన్నారు. అదే విధంగా ఎక్కడ కూడా విద్యుత్ అంతరాయం లేకుండా పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేపట్టామన్నారు. కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో...భక్తులు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా  బ్రహ్మోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. గతంలో చోటుచేసుకున్న ఘటనలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ....లోపాలను సరిచేస్తున్నామన్నారు. గరుడసేవ నాడు 3 లక్షల మజ్జిగ ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేసేందుకు సన్నాహలు చేస్తున్నామన్నారు.

10 రోజుల బ్రహ్మోత్సవ పండుగను...ప్రపంచానికి‌చాటిచెప్పేవిధంగా హైక్వాలిటీ వీడియో చిత్రీకరించి...టీటీడీకు ఉచితంగా అందజేసేందుకు ముంబై కు చెందిన ఓ సంస్థ ముందుకొచ్చిందన్నారు.అదే విధంగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశంలో.. దళితవాడల్లో 1000 ఆలయాలు నిర్మించాలని తీర్మానంచేసినట్లుచెప్పారు.  ఒక్కో ఆసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 6 ఆలయాలు దాకా నిర్మిస్తామన్నారు.

 ముఖ్యంగా  మతమార్పిడులను అరికట్టేందుకు.....శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధులతో ఏపీ వ్యాప్తంగా ఆలయాలు నిర్మిస్తామన్నారు. టీటీడీ చరిత్రలో మొదటిసారి బ్రహ్మోత్సవాలను ఇస్రో పరిశీలించబోతుందన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు రద్దీ క్రమబద్దీకరణ కు శాటిలైట్ పిక్చర్ టెక్నాలజీని వాడుకుంటామన్నారు. టీటీడీ పై కావాలని నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తే ...క్రిమినల్ కేసులు పెట్టాలని బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.తప్పుడు ప్రచారాలు చేసేవారిపై చర్యలు చాలా సిరియస్ గా ఉంటుందన్నారు. తిరుమల పవిత్ర దెబ్బతీసేలా‌‌.... టీటీడీ ప్రతిష్ఠ దిగజార్చేలా మాట్లాడితే జైలుకు వెళ్లడం ఖాయంమంటూ టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు స్పష్టం చేశారు.

