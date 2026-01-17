Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. ఏప్రిల్ నెల దర్శనాల కోటా విడుదల ఎప్పుడంటే..?

Ttd key announcement on april month arjitha seva tokens: తిరుమలలో ప్రస్తుతం రథ సప్తమి నేపథ్యంలో రద్దీ కొనసాగుతుంది. టొకెన్లు లేని సర్వదర్శనాలకు 16 నుంచి 18 గంటలు పడుతుందని పడుతుంది. మరోవైపు టీటీడీ ఏప్రిల్ మాసంకు సంబంధించి ఆర్జీత సేవా దర్శనాల కోటాపై కీలక వివరాలు వెల్లడించింది.
కలియుగ దైవం, భక్తుల కొంగు బంగారం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఏమాత్రం తగ్గకుండా కొనసాగుతుంది. ఒకవైపు సంక్రాంతి సెలవుల నేపథ్యంలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనాలకు భారీగా తరలి వస్తున్నారు. దీంతో తిరుమలలో మరల భక్తుల రద్దీ కన్పిస్తుంది. మరోవైపు టోకెన్లు లేని వారి 16 గంటల వరకు, అదే విధంగా రూ. 300 టొకెన్ లుఉన్నవారికి 2 నుంచి 3 గంటల సమయం దర్శనాలకు పడుతుంది. గడిచిన 24 గంటల్లో శ్రీవారిని 80 వేల మంది వరకు భక్తులు దర్శించుకున్నారు. అయితే.. టీటీడీ బోర్డు ఏప్రిల్ నెల కోటా దర్శనాల జారీపై కీలక ప్రకటన చేసింది.
తిరుమల శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్లు ముఖ్యంగా (సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ)లకు సంబంధించిన ఏప్రిల్ నెల కోటాను జనవరి 19న విడుదల చేయనున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది. ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో ఆర్జీత సేవ టొకెన్లు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపింది.
అదే విధంగా.. ఈ సేవా టికెట్లు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ కోసం జనవరి 21వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. ఈ టొకెన్లు పొందిన భక్తులు జనవరి 21 నుంచి 23వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల లోపు ఆన్ లైన్ లో డబ్బులు చెల్లించిన వారికి టికెట్లు మంజూరవుతాయని తెలిపింది.
మరోవైపు జనవరి 22న ఆర్జిత సేవా టికెట్ల విడుదల చేయనున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది. దీనిలో కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం, సహస్రదీపాలంకార సేవ, శ్రీవారి సాలకట్ల వసంతోత్సవాల టికెట్లను 22న ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్ లైన్ లో విడుదల చేయనుంది. ఇక వర్చువల్ సేవలు, వాటి దర్శన స్లాట్లకు సంబంధించిన కోటాను 22న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. దీనితో పాటు అంగ ప్రదక్షిణ టోకెన్ల జారీని జనవరి 23న ఉదయం 10 కి విడుదల చేయనుంది.
శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్ల కోటాను 23న ఉదయం 11 గంటలకు, వయోవృద్ధులు, దివ్యాంగులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులున్నవారు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు వీలుగా ఉచిత ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్ల కోటాను జనవరి 23న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది.
దీనితో పాటు.. జనవరి 24న ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల కోటాను ఉదయం 10 గంటలకు టీటీడీ ఆన్లైన్లో విడుదల చేయనుంది. అదే విధంగా భక్తుల కోసం తిరుమల, తిరుపతిలలో గదుల కోటాను 24న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తారు. ఆ తర్వాత జనవరి 27న మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు శ్రీవారి సేవా, పరకామణి సేవ కోటా విడుదల చేస్తారని టీటీడీ తెలిపింది. పూర్తి సమాచారం కోసం టీటీడీ అధికారిక వెబ్ సైట్ https://ttdevasthanams.ap.gov.in ను సందర్శించాలని అధికారులు ఒక ప్రకటనలో కోరారు.