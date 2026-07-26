/తిరుమలలో నిబంధనలు మీరితే అంతే.. భక్తుడి విషయంలో టీటీడీ ఉద్యోగిపై వేటు!

ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమలలో ప్రతిరోజూ వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తుంటారు. వారికి సేవలు అందించడానికి టీటీడీ ఉద్యోగులు అందుబాటులో ఉంటారు. అయితే, ఒక టీటీడీ ఉద్యోగి ప్రవర్తనపై టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తిరుమలలోని జీఎంసీ ప్రాంతంలో ఆఫీస్ సబార్డినేట్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న ఎన్. శరత్ బాబును శనివారం టీటీడీ సస్పెండ్ చేసింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రపంచ నలుమూలల నుండి శ్రీవారి భక్తులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు క్యూ లైన్లలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి చూస్తుంటారు. ఇలాంటి భక్తులకు టీటీడీ ఉద్యోగులు నిరంతరం సేవలు అందిస్తూ, అవసరమైన కీలక సమాచారాన్ని అందించాల్సి ఉంటుంది.
అయితే, తిరుమలలోని జీఎంసీ ప్రాంతంలో ఆఫీస్ సబార్డినేటర్గా పనిచేస్తున్న ఎన్. శరత్ బాబును శనివారం టీటీడీ సస్పెండ్ చేసింది.
నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఒక భక్తుడితో ఈ ఉద్యోగి ప్రవర్తించినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో, ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు. ప్రాథమిక విచారణలో ఉద్యోగి ప్రవర్తన నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నట్లు టీటీడీ గుర్తించింది.
దీంతో క్రమశిక్షణ చర్యలో భాగంగా సదరు ఉద్యోగిని తక్షణమే సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మరోవైపు, హర్యానాలోని కురుక్షేత్ర శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కూడా ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది.
అక్కడి ఆలయంలో షరాఫ్ గా పనిచేస్తున్న పీ గిరి అనే ఉద్యోగిని కూడా శనివారం టీటీడీ సస్పెండ్ చేసింది. టీటీడీ పేరుతో అన్నదానం, కల్యాణోత్సవాలు, వాహన సేవలు అందిస్తామంటూ సదరు ఉద్యోగి భక్తుల నుండి డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు విజిలెన్స్ విచారణలో తేలింది.