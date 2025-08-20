English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala: శ్రీవారితో పెట్టుకొవద్దు..!.. జగన్‌కు రూ. 10 కోట్ల పరువు నష్టం దావా వేసిన టీటీడీ.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Ttd defamation suit on ys jagan: టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు..  మాజీ సీఎం జగన్ కు ఊహించని ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. సాక్షి టీవీ, సాక్షి పత్రికపై  టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు పరువు నష్టం దావా వేశారు. ఈక్రమంలో భక్తుల మనోభావాల్ని జగన్ దెబ్బతీసేలా చేశారని మండిపడ్డారు.
 
తిరుమల శ్రీవారిని భక్తులు కొంగు బంగారం, పిలిస్తే పలికే దైవంగా భావిస్తారు.ఈ క్రమంలో స్వామి వారి కోసం ఎన్నిగంటలైన క్యూలైన్ లలో నిలబడి మరీ దర్శించుకుంటారు. ఇటీవల తిరుమలలో భారీగా భక్తులు రద్దీ పెరిగింది.  

భక్తులు రద్దీ పెరిగిపోతున్న కూడా టీటీడీ అనేక చర్యలు చేపట్టి మరీ ఎప్పటి కప్పుుడు భక్తులకు సదుపాయాలు కల్పిస్తుంది. కంపార్ట్ మెంట్లలో వేచిఉన్న భక్తులకు పాలు, అల్పాహారం మొదలైనవి పంపిణి చేస్తుంది. ఈ క్రమంలో తిరుమల పాలక మండలి శ్రీవారి ఆలయంపరిసర ప్రాంతాల్లో రాజకీయాలు మాట్లాడవద్దని, రీల్స్ తీస్తే కేసులు నమోదు చేస్తామని స్పష్టం చేసింది.

 ఇటీవల  మాజీ సీఎం జగన్ మేనమామ రవీంద్ర నాథ్ రెడ్డి తిరుమల ఆలయం ముందు రాజకీయాలు మాట్లాడారు. దీంతో టీటీడీ విజిలెన్స్ ఫిర్యాదు మేరకు తిరుమల పోలీసులు కేసునమోదు చేశారు.  తాజాగా.. టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు మాజీ సీఎం జగన్ కు ఊహించని బిగ్ షాక్ ఇచ్చారు. జగన్ కు చెందిన సాక్షి టీవీ, సాక్షి పత్రికపై ఆగస్టు 10, 14  తేదీల్లో తిరుమలపై నిరాధార వార్తలు  ప్రచురించారని బీఆర్ నాయుడు ఆరోపణలు చేశారు. 

తిరుమల ఆలయం ప్రతిష్టను భంగం కల్గించేలా ప్రయత్నించడంతో పాటు,  భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతేసేలా చేసినందుకు గాను బీఆర్ నాయుడు జగన్ కు పరువు నష్టం దావా వేశారు. టీటీడీకి దీనిపై బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పడంతో పాటు, రూ.10 కోట్లు టీటీడీకి చెల్లించాలని బీఆర్ నాయుడు డిమాండ్ చేశారు.

అదే విధంగా బీఆర్ నాయుడు మాట్లాడుతూ.. టీవీ5లో నిష్పాక్షిక వార్తలు ప్రసారం చేయడం సాక్షికి నచ్చలేదని బీఆర్ నాయుడు అన్నారు.  18 ఆగస్టు నాటికి లీగల్ నోటీసు జారీ చేశామన్న బీఆర్ నాయుడు, దీనిపై వెంటనే జగన్.. బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పి, రూ.10 కోట్లు టీటీడీకి చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఒక వేళ దీనిపై  స్పందన రాకపోతే కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని కూడా టీటీడీ చైర్మన్ హెచ్చరించారు. అంతే కాకుండా.. సాక్షి టీవీ ప్రసారం నిలిపివేయాలంటూ సమాచారం ప్రసార మంత్రిత్వశాఖకు సైతం బీఆర్ నాయుడు ఫిర్యాదు చేశారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో ఏపీ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి.  

