/Tirumala: తిరుమల భక్తులకు అలర్ట్.. జూన్ నెలలో శ్రీవారి ఆలయంలో జరిగే ప్రత్యేక ఉత్సవాల జాబితా ఇదే!

Special Festivals In June Tirumala: వేసవి సెలవుల కారణంగా తిరుమలలో రద్దీ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ రోజు ఉదయం 8 గంటల సమయానికి సర్వదర్శనం చేసుకునే భక్తులకు సుమారు 24 గంటల సమయం పడుతుంది. VQC 2 వెయిటింగ్ కంపార్ట్మెంట్లో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. అయితే జూన్ నెలలో కూడా తిరుమలలో కొన్ని ప్రత్యేక పర్వదినాలు ఉన్నాయి. వాటి గురించిన పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ప్రతిరోజు వేల సంఖ్యలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనానికి వస్తుంటారు. వేసవి సెలవులు, వీకెండ్ కావడంతో మొన్న రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
అయితే 2024 మే 26, ఈరోజు ఉదయం వరకు శ్రీవారి దర్శనానికి సుమారు 24 గంటల సమయం వరకు పడుతుందని TTD టోకెన్ కలిగిన భక్తులకు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి చూస్తున్నారు.
ఇంకోవైపు, జూన్ నెలలో కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ప్రత్యేక పర్వదినాలు జరగనున్నాయి. వీటికి సంబంధించిన వివరాలను టీటీడీ ముఖ్య ప్రజా సంబంధాల అధికారి ఒక జాబితా రూపంలో విడుదల చేశారు.
జూన్ 11వ తేదీన సర్వ ఏకాదశిని నిర్వహిస్తారు. ఆ తరువాత జూన్ 13వ తేదీన మాస శివరాత్రిని కూడా ఘనంగా జరుపుతారు. జూన్ 26వ తేదీన శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తారు.
ఇక జూన్ 27వ తేదీన శ్రీ నాదమునుల వర్ష తిరు నక్షత్రం, జూన్ 28న శ్రీవారి జ్యేష్ఠాభిషేకం ముగుస్తుంది. జూన్ 29న పౌర్ణమి సందర్భంగా ప్రతి పౌర్ణమికి నిర్వహించే గరుడసేవ ఎంతో వైభవంగా జరగనుంది.