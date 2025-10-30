TTD Good News To Devotees: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం క్యూ లైన్లలో ఎదురుచూసే భక్తులకు ఈ శుభవార్త. ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు కలిగిన భక్తుల కోసం తిరుమలలోని ఏటీహెచ్ అతిథి గృహం సమీపంలో కొత్తగా షెడ్ లోకి క్యూలైన్ల మార్గాన్ని నిర్మించాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్ణయించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచింది. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీవారి భక్తులు స్వామివారి దర్శనార్థం వస్తారు. వేల మంది ప్రతి రోజు శ్రీవారి దర్శనం కోసం క్యూ లైన్ లో ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. త మొక్కులు చెల్లించుకుని శ్రీవారి దర్శనం చేసుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఎప్పటికప్పుడు భక్తుల సౌకర్యార్థం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే టీటీడీ తాజాగా శ్రీవారి భక్తులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లు కలిగిన భక్తుల కోసం తిరుమలలో ఏటీఈహెచ్ అతిథి గృహం సమీపంలో కొత్తగా షెడ్డు, క్యూ లైన్ లో మార్గాన్ని నిర్మించాలని కూడా నిర్ణయించింది.
బాట గంగమ్మ ఆలయం నుంచి గోగర్భం జలాశయం కూడలి వరకు 3 కిలోమీటర్ల మేర రూ.17 కోట్లకు పైగా వెచ్చించి శాశ్వత క్యూలైన్లు, మరుగుదొడ్లు ఇతర సౌకర్యాలు భక్తుల కోసం కల్పించనుంది. భక్తుల రద్దీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఇక నిన్న తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది. ఈ రోజు పుష్పయాగం జరగనుంది. స్వామి వారి మూలవిరాట్ ఎదురుగా ఆచార్య రుత్వికవరణం నిర్వహించారు. వైదిక కార్యక్రమాల నిర్వహణ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో పని అప్పగించారు
ఇక ఈరోజు అక్టోబర్ 30న గురువారం రోజు పుష్పయాగం ఉదయం 9:00 నుంచి 11:00 వరకు శ్రీ భూదేవి శ్రీదేవి సమేతంగా శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి ఉత్సవాలకు సంపంగి ప్రదక్షిణలో స్పపతి తిరుమంజాసనం నిర్వహిస్తారు. పాలు ,పెరుగు, తేనే, చందనం కలిపిన సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహిస్తారు.