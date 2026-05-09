/Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. వసతి, లాకర్లు, విశ్రాంతి గదులు, తిరుమలలో టీటీడీ కొత్త సౌకర్యాలు ఇవే!

Accomodation Facilities For Devotees In Tirumala: వేసవి దృష్ట్యా తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని అన్ని కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులతో రద్దీగా మారిపోయింది. శ్రీవారి దర్శనం కోసం క్యూ లైన్ లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 18 సమయం పడుతుంది. అయితే, భక్తుల సౌకర్యార్థం టీటీడీ విస్తృత వసతి సౌకర్యాలు కల్పిస్తోంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరుగుతోంది. కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శించు కోవడానికి ప్రతి రోజు కొన్ని వేల సంఖ్యలో భక్తులు ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి వస్తూ ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వారి కోసం టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాటు కూడా చేస్తుంది. వేసవి దృష్ట్యా వారికి వసతి, విశ్రాంతి సదుపాయాలు మరింత మెరుగు చేసింది.
అయితే నిన్న కూడా తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంది. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు నిండిపోయాయి. టోకెన్లు లేని శ్రీవారి భక్తుల దర్శనానికి 18 గంటల సమయం పట్టింది. నిన్న ఒక్కరోజే 67 వేల మందికి పైగా దర్శించుకున్నారు. ఇక హుండీ ఆదాయం రూ.3.9 కోట్లని టీటీడీ వెల్లడించింది.
తిరుమలలో భక్తుల తాకిడిపై పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో భక్తులకు విస్తృత ఏర్పాట్లు టీటీడీ చేస్తోంది. ఇప్పటికే వారి కోసం వసతి గదులు, యాత్రికుల వసతి సముదాయాలను నిర్మించింది. వసతి గదుల కోసం భక్తులు సీఆర్ఓ జనరల్ కౌంటర్ల వద్ద ఆధార్ కార్డు, ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
అక్కడ యూపీఐ లేదా కార్డు ద్వారా నగదు చెల్లించి గదిని తీసుకోవచ్చు. తిరుమలలో స్థలాభావం కారణంగా 7800 వసతి గదులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే ఒంటరి అవివాహిత స్త్రీ, పురుష జంటలకు ఇప్పటికే గదులు కేటాయించడం లేదు. యాత్రికుల వసతి సదుపాయాలను వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవచ్చు. కేవలం ఆధార్ కార్డు, ఫోన్ నెంబర్ ఆధారంగా లాకర్లు ఉచితంగా అందిస్తారు.
గోవర్ధన సత్రం ఎదురుగా ఉన్న సముదాయంలో నాలుగు హాళ్లు, 870 లాకర్లు ఉన్నాయి ఇక బాలాజీ బస్టాండ్ ఎదురుగా 3300 లాకర్లు, 12 హాళ్లు ఉన్నాయి. అంతేకాదు తలనీలాలు సమర్పించే సదుపాయం, విశ్రాంతి సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి.
జీఎన్సీ టోల్గేట్ నుండి రాంభగీచా బస్టాండ్ వెళ్ళే దారిలో కూడా 1400 లాకర్లు, 9 హాళ్లు ఉన్నాయి. బాలాజీ బస్టాండ్ లోపల కూడా మూడు హాల్లు, 900 లాకర్లు. ఇక్కడ కూడా విశ్రాంతి, వసతి సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
2025 సెప్టెంబర్ 25న ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ రాధాకృష్ణన్ గారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆధ్వర్యంలో సి ఆర్ వో వెనుక భాగంలో ఉన్న పీఏసీ 5 వెంకటాద్రి నిలయంలో 16 హాళ్లు, 2400 లాకర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి
ఈ నేపథ్యంలో యాత్రికులు ఈ సముదాయాలను ఉపయోగించుకొని శ్రీవారి దర్శనానికి సుఖంగా చేసుకోవాలని టీటీడీ కోరింది. శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం గదులు, లాకర్లు వెంటనే ఖాళీ చేస్తే ఇతర భక్తులకు కూడా అవకాశం ఇచ్చినట్ల అవుతోందని టీటీడీ భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేస్తుంది.