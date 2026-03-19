Tirumala: ఉగాది పండుగవేళ తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ.. సర్వదర్శనానికి ఎంత సమయం పడుతుందంటే?

Huge Devotees In Tirumala Today: నేడు శ్రీ పరాభవ నామ ఉగాది సందర్భంగా మొదటి రోజు పండుగ వేళ తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ భారీగా పెరిగింది. స్వామి వారి దర్శనం కోసం భక్తులు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. ఎక్కువ మంది తరలి వచ్చారు. సాధారణ రద్దీ కంటే ఉచిత సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
తిరుమలలో ఉగాది పండుగ సందర్భంగా భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. 17 కంపార్ట్మెంట్లలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం భక్తులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక సర్వదర్శనానికి మొత్తంగా 12 గంటల సమయం పడుతుంది. ఉగాది పండుగ సందర్భంగా ఎక్కువ మంది భక్తులు తరలివచ్చారు.
ఇక నిన్న ఒక్కరోజే స్వామివారిని 72వేల మందికి పైగా భక్తులు దర్శించుకున్నారు. ఇందులో 21 వేల మందికి పైగా స్వామి వారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. ఇక నిన్న ఒక్కరోజే హుండీ ఆదాయం రూ.3.53 కోట్లు.
ఉగాది వేడుకలు టీటీడీతో పాటు స్థానిక ఆలయల్లో ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారితోపాటు, గోవిందరాజు స్వామి ఆలయం, వేద నారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో ఉగాది సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు పద్మావతి ఆలయంలో ఉత్సవరులకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు.
శ్రీ గోవిందరాజ స్వామి ఆలయంలో సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి పంచాంగ శ్రవణం, ఉగాది ఆస్థానం చేపడుతున్నారు. శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఉదయం 9 గంటల నుంచి ఉగాది ఆస్థానం, పంచాంగ శ్రవణం వంటివి నిర్వహిస్తారు.
ఇటీవల తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విస్తృతస్థాయిలో లగేజీ డిపాజిట్, డెలివరీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. దాని సమర్థవంతంగా కూడా నిర్వహిస్తుంది. భక్తుల లగేజీ బ్యాగులు సెల్ఫోన్లను భద్రంగా ఉంచేందుకు తిరుమల లో మొత్తంగా 80 కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు.