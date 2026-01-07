Tirumala: రేపు వైకుంఠ ద్వారాలు మూసివేత.. శ్రీవారి సేవలో మారిషస్‌ అధ్యక్షుడు, సినీ సెలబ్రిటీలు..!

Tirumala Vaikunta Dwara Darshans Close: రేపటితో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైకుంఠ ద్వారాలను మూసివేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మారిషస్ అధ్యక్షుడితో పాటు పలువురు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ హీరోయిన్స్ కూడా శ్రీవారి దర్శించుకున్నారు. ఎల్లుండి నుంచి యథావిధిగా ప్రత్యేక దర్శనాలు కూడా తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
తిరుమలను ప్రముఖ సినీ సెలబ్రిటీలు దర్శించుకుంటున్నారు. మారిషస్ అధ్యక్షుడు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా.. తాజాగా హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి, ఐశ్వర్య రాజేష్ కూడా తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
ఈరోజు ఉదయం బ్రేక్ దర్శనం సమయంలో వారు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం మీనాక్షి చౌదరి మీడియాతో మాట్లాడారు. ఆమె ఎంతో హ్యాపీగా ఉంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇక మీనాక్షి చౌదరి నటించిన అనగనగా ఒక రాజు చిత్రం నెల 14న విడుదలవుతుంది.
హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేష్ మాట్లాడుతూ.. స్వామివారి దర్శనం తర్వాత చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని అన్నారు. మంగళవారం సాయంత్రం మారిషస్ అధ్యక్షుడు శ్రీ ధరంభీర్ గోకుల్ కూడా తన సతీమణితో శ్రీ పద్మావతి రెస్ట్ హౌస్ చేరుకున్నారు. ఈవో వెంకయ్య చౌదరి ఆయనకు పుష్పగుచ్చంతో స్వాగతం పలికారు.
ఇక రేపు అర్ధరాత్రి తర్వాత తిరుమల వైకుంఠ ద్వారాలు మూసి వేస్తారు. ఆ తర్వాత యథావిధిగా శ్రీవారి సేవలు కొనసాగుతాయి. వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా 2025 డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు పది రోజులపాటు భక్తులకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు అవకాశం కల్పించారు. ఇప్పటికే లక్షలాది మంది భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు కూడా చెల్లించుకున్నారు. సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేసింది టీటీడీ.
అయితే తిరుమలలో ఆఫ్లైన్ శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల జారీ నిలిపివేసినట్లు సమాచారం. జనవరి 9వ తేదీ నుంచి ఆన్లైన్లో శ్రీవారి దర్శన టికెట్లు జారీ చేయనున్నారు. దీంతో తిరుమలలో రోజు వారి విధానంలో ఆఫ్ లైన్ ద్వారా జారీ చేస్తున్న 800 శ్రీవారి దర్శన టికెట్లు ఆన్లైన్ ద్వారా రోజూ వారి కరెంట్ బుకింగ్ లో మార్చనున్నారు.
ఈ టికెట్స్ ఉదయం 9 గంటల నుంచి ఆన్లైన్లో విడుదల చేస్తారు. మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇక టికెట్ పొందిన భక్తులు అదే రోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు దర్శనానికి రిపోర్టింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.