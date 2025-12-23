Tirumala Vaikunta Dwara Darshan Alert: తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనం ఏర్పాట్లకు టీటీడీ సన్నద్ధమవుతోంది. ప్రధానంగా వైకుంఠ దర్శనాలకు సామాన్యులకే పెద్ద పీట వేస్తోందని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. వైకుంఠ ద్వారా దర్శనాలు డిసెంబర్ 30 నుంచి 2026 జనవరి 8వ తేదీ వరకు కల్పిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ పది రోజుల్లో మొత్తం 182 గంటల దర్శన సమయంలో 164 గంటలు సామాన్యులకే కేటాయించామని ఆయన తెలిపారు.
తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల్లో వెళ్తున్న భక్తులకు టీటీడీ కీలక విజ్ఞప్తి చేసింది. ఈ టిప్ ద్వారా టోకెన్లు పొందిన వారు తప్పనిసరిగా నిర్దేశిత తేదీ టైంలోనే తిరుమలకు చేరుకోవాలని భక్తులకు సూచించారు. అన్నప్రసాదాలలో తాగునీరు తదితర ఏర్పాట్లు చేశామని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు.
ఇక పది రోజుల వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి పటిష్ట భద్రత ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. మొదటి మూడు రోజుల్లో 27 రాష్ట్రాల నుంచి 23.64 లక్షలకు పైగా నమోదు చేసుకోగా అందులో 1.89 లక్షల మంది సామాన్య భక్తులకు టోకెన్లు కేటాయించారు. ఏ రోజు టోకెన్ కేటాయించిన భక్తులు ఆరోజే సమయానికి దర్శనం చేసుకోవాలి. టోకెన్ లేని వారు జనవరి 2వ తేదీ నుంచి 8వ తేదీ వరకు సర్వదర్శన క్యూలైన్ ద్వారా దర్శనం చేసుకోవచ్చు.
స్వామి వారి దర్శనాలకు అన్నప్రసాదాలు, తాగునీరు కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధానంగా ఏఐ టెక్నాలజీతో భక్తుల సంఖ్య, వేచి ఉండే సమయాన్ని అంచనా వేస్తూ క్యూ లైన్లను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఏర్పాట్లను పోలీసులు టీటీడీ విజిలెన్స్ సమన్వయంతో పూర్తి చేశారు.