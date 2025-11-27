Tirumala Vaikunta dwara darshan: తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల కోసం భక్తులు టికెట్లు ఇలా బుక్ చేసుకోండి..

Tirumala Vaikunta dwara darshan: తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు ముస్తాబవుతోంది. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు నేటి నుంచి టోకెన్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
డిసెంబరు 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు , 10 రోజులపాటు దర్శనాలు ఉండనున్నాయి. 10 రోజుల్లో 7 రోజులు టోకెన్లు లేకుండా అనుమతి ఉంటుందన్నారు. తొలి 3 రోజులు మాత్రం ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకున్న వారికి దర్శనం కల్పించనున్నారు. మిగిలిన ఏడు రోజులు సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు.
డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 దర్శనాలకు నేటి నుంచి డిసెంబర్ 1 వరకు ఆన్లైన్లో ముందస్తుగా భక్తులు నమోదు చేసుకుంటే డిప్ ద్వారా ఉచిత సర్వ దర్శన టోకెన్లు కేటాయిస్తారు.
జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-2 ద్వారా నేరుగా సర్వ దర్శనం అమలు చేయనున్నారు. భక్తులు టోకెన్లు లేకుండా నేరుగా క్యూలైన్లో ప్రవేశించి స్వామివారిని దర్శించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
జనవరి 2 నుంచి 8 వరకు రోజుకు 15 వేల చొప్పున ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనాలు కల్పించనున్నారు. రోజుకు 1000 శ్రీవాణి ట్రస్టు దర్శన టికెట్లు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. పది రోజులు ప్రత్యేక, వీఐపీ బ్రేక్, చంటి పిల్లల దర్శనాలు రద్దు చేయనున్నారు.
డిసెంబర్ పదో తేదీన స్థానికుల దర్శన కోటా విడుదల చేయనున్నారు. తిరుపతి, తిరుమల, రేణిగుంట, చంద్రగిరి స్థానికులకు రోజుకు 5 వేల టోకెన్లు అందజేస్తామని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది. డిసెంబర్ ఐదో తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు శ్రీవాణి దర్శన కోటా, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు రూ.300 దర్శన కోటా విడుదల చేయనున్నారు.