Tirumala Vaiunta Dwara Darshan Ticket Booking: తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు సంబంధించిన జాబితా విడుదలైంది. అయితే దర్శనాలకు సంబంధించి ఈ నెల 27వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఆన్లైన్లో బుకింగ్ చేసుకునే ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు కల్పిస్తారు. అయితే ఇది అది టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ తో పాటు వాట్సాప్ లో కూడా బుక్ చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించారు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాం ..
తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు వాట్సాప్ లో బుకింగ్ చేసుకునే సాలాభ్యం కూడా కల్పించారు అధికారిక వెబ్సైట్లో కూడా ఈ వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు బుక్ చేసుకోవచ్చు ఈ భక్తులకు డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కలుగుతుంది
ఈనెల 27వ తేదీ ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఆన్లైన్లో ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. భక్తులు వాట్సాప్ లో కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు 9550230009 వాట్స్అప్ నెంబర్ తో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. లేదా భక్తులు హాయ్ అని లేదా గోవిందా అని వాట్సాప్ లో మెసేజ్ చేస్తే దర్శనాలు ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.
డిసెంబర్ 30, 31 జనవరి 1 తేదీల్లో ఏదో ఒకటి ఎంపిక చేసుకోవాలి. డిసెంబర్ 1న సాయంత్రం ఐదు వరకు ఈ అవకాశం ఉంటుంది. డిసెంబర్ 2న రెండు గంటలకు టోకెన్లు కేటాయిస్తారు. టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైటు www.ttdevathanams.ap.gov.in మొబైల్ యాప్ లో కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
సర్వదర్శనం టోకెన్లు ఆన్లైన్లోనే కేటాయించనున్నారు. డిసెంబర్ 30, 31 జనవరి 1 తేదీల్లో ఎలక్ట్రానిక్ డ్రిప్ ద్వారా ఇది కేటాయిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులందరికీ వన్ ప్లస్ 3 విధానంలో ఇది అమలు చేస్తారు. ఇదిలా ఉండగా మొదటి మూడు రోజులు శ్రీ వాణి ఎఈడీ దర్శనాలు కూడా రద్దు చేస్తున్నారు.
వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల నేపథ్యంలో 10 రోజులపాటు సర్వదర్శనం టోకెన్ల జారీ కూడా నిలిపివేయనున్నారు. డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 8వ తేదీ వరకు నిలిపివేస్తున్నారు. చివరి ఏడు రోజులు అంటే జనవరి 2 నుంచి 8వ తేదీ వరకు భక్తులకు సర్వదర్శనం కల్పించనున్నారు. అంటే టోకెన్లు లేకుండానే నేరుగా దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తున్నారు.
ఈ వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల నేపథ్యంలో వృద్ధులు, వికలాంగులు, చంటి పిల్లల తల్లిదండ్రులు, డిఫెన్స్, ఎన్నారై తదితర ప్రత్యేక దర్శనాలు కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిలిపి వేస్తుంది. ఇక జనవరి 6, 7, 8 తేదీల్లో స్థానికులకు దర్శనం కల్పించనున్నారు. రోజుకు 5000 టోకెన్లు స్థానికులకు కేటాయిస్తున్నారు
ఈ వైకుంఠ ద్వార దర్శన సమయం లో స్వయంగా వచ్చే ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మాత్రమే వీఐపీ దర్శన భాగ్యం కల్పిస్తున్నారు. అయితే వీఐపీ దర్శనాలకు సంబంధించిన సిఫార్సు లేఖలు మాత్రం స్వీకరించారు. ఆర్జిత సేవలను కూడా ఈ సమయంలో రద్దు చేస్తున్నారు. కోటి ఆపై విరాళం ఇచ్చిన దాతల కుటుంబ సభ్యులకు మందికి రోజుకు 125 మంది దర్శనం కల్పించనున్నారు.