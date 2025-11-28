Tirumala: వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. తొలిరోజే 4.60 లక్షల మంది రిజిస్ట్రేషన్‌..!

Tirumala Vaikunta Dwara Darshanam: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరుని దర్శనానికి కొన్నివేల మంది భక్తులు ప్రతిరోజూ స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనం అయితే మరింత ప్రత్యేకం. తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల కోసం ఆన్లైన్లో పేర్లు నమోదు విశేష స్పందన లభించింది. 4.60 లక్షల మందికిపైగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు.
తిరుమల వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి విశేష స్పందన లభించింది. తొలిరోజే 4.60 లక్షల మంది భక్తులు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనానికి సంబంధించి ఆన్లైన్లో పేర్ల నమోదుకు విశేష స్పందన లభిస్తుంది. డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 దర్శనాల కోసం నిన్న రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.
అయితే కొన్ని గంటల్లోనే సాయంత్రం అంటే వరకు 4.60 లక్షల మంది నమోదు చేసుకున్నారు. ఇక డిసెంబర్ ఒకటి వరకు ttdevasthanams.ap.gov.in లేదా టీటీడీ యాప్ లేదా 9552300009 వాట్సాప్ నెంబర్ ద్వారా పేర్లు నమోదు చేసుకోవచ్చు
ఇక లక్కీ డిప్ లో ఎంపికైన భక్తుల ఫోన్లకు డిసెంబర్ 2న మెసేజ్లు పంపుతారు. ఒక ప్రతిరోజు క్యూలైన్లో కొన్ని వేల మంది భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. 25వ తేదీ ఫిబ్రవరి నెల కు సంబంధించిన రూ.300 ప్రత్యేక దర్శనం టోకెన్లు కూడా విడుదల చేశారు.
ఇక వైష్ణవ ఆలయాల్లో ఏడాదంతా మూసి ఉండే ఉత్తర ద్వార దర్శనాలు వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు తెచ్చుకుంటాయి. శ్రీవారి దర్శనం కోసం మూడు కోట్ల దేవతల రాకను సూచిస్తూ ఈ ఉత్తరాద్వారాన్ని తెరుస్తారు. అందుకే ఇది అంత ప్రత్యేకంగా మారింది.
ఉత్తర ద్వారం ద్వారా వెళ్లి స్వామి వారిని దర్శించుకుంటారు. ఇలా దర్శనం చేసుకుంటే స్వర్గలోక ప్రవేశం ఉంటుందని.. పవిత్రంగా భావిస్తారు. పాపాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు. అందుకే తిరుమలతో పాటు అనేక అన్ని వైష్ణవాలయాల్లో ఉత్తర ద్వార దర్శనం కోసం భక్తులు పోటెత్తుతారు.